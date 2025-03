Blue Origin va emporter un équipage 100% féminin dans l’espace, qui comptera la vedette Katy Perry

©BlueOrigin

Dans le domaine du tourisme spatial, après Virgin Galactic, c’est Blue Origin qui fait le plus parler de lui. La firme créée par Jeff Bezos (le patron d’Amazon) a en effet réussi à aller plus haut que celle du milliardaire fondateur du groupe Virgin, Sir Richard Branson.

C’est en 2021 que le premier vol spatial de Blue Origin a eu lieu et Jeff Bezos a sauté sur l’occasion pour être l’un des premiers touristes à en profiter. Un vol de 11 minutes pour lequel le milliardaire et ses trois acolytes ont dû subir un entraînement spécifique.

Un vol 100% féminin pour le prochain Blue Origin

C’est quelques jours après le vol réussi du vol NS-30 que Blue Origin, qui a emmené six personnes dans l’espace, a officiellement annoncé le prochain vol, le NS-31. Le vol sera le 11ème de la fusée New Shepard, qui dispose d’un système de propulsion réutilisable, et permet de réaliser des vols suborbitaux de courte période.

Son équipage sera le premier équipage entièrement féminin à partir dans l’espace depuis le vol spatial en solitaire de Valentina Terechkova en 1963. Il s’agissait alors de la première femme a avoir effectué un vol dans l’espace.

A l’occasion de cette annonce, la composition de l’équipage a également été dévoilée. Il se compose de six jeunes femmes contactées par Lauren Sanchez, la compagne de Jeff Bezos, qui sera également de la partie.

“Elle est honorée de diriger une équipe d’exploratrices dans le cadre d’une mission qui remettra en question leur vision de la Terre, leur permettra de partager leurs propres histoires et aura un impact durable qui inspirera les générations à venir.” indique le communiqué.

L’équipage sera composé de Aisha Bowe, ancienne spécialiste des fusées à la NASA, entrepreneure et militante internationale des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). PDG de STEMBoard, société d’ingénierie reconnue, elle a également fondé LINGO, une entreprise de technologie éducative dont la mission est de doter un million d’élèves de compétences technologiques essentielles. Elle est d’origine bahaméenne, et espère que son parcours, de la FAC à l’espace, inspirera les jeunes des Bahamas et du monde entier à poursuivre leurs rêves.

Autre scientifique du voyage, Amanda Nguyen, est une chercheuse en bioastronautiques. Diplômée de Harvard, elle a mené des recherches au Centre d’astrophysique de Harvard, au MIT, à la NASA (elle a travaillé à la mission Kepler) et à l’Institut international américain des sciences astronautiques. Elle a également été nominée pour le prix Nobel de la paix pour ses actions dans la défense des victimes de violences sexuelles. Notons qu’lele a aussi été élue femme de l’année par le magazine TIME. En tant que première femme astronaute vietnamienne et d’Asie du Sud-Est, le vol d’Amanda est un symbole de réconciliation entre les États-Unis et le Viêt Nam et mettra en lumière la science en tant qu’outil de paix.

Journaliste primée, coanimatrice de CBS Mornings, rédactrice en chef d’Oprah Daily et animatrice de Gayle King in the House sur la radio SiriusXM, Gayle King sera également présente dans la prochaine capsule. Reconnue comme une journaliste talentueuse pour ses interviews significatives, elle se dit ouverte aux aventures qui la font sortir de sa zone de confort, et est ravie de rejoindre l’équipage fémini de Blue Origin.

Au sein de l’équipage se trouve aussi l’artiste féminine qui a vendu le plus de disques dans l’histoire de Capitol Records et l’une des artistes musicales qui a vendu le plus de disques de tous les temps avec plus de 115 milliards de streams : Katy Perry. Superstar mondiale de la pop elle est également engagée pour de nombreuses causes. Elle est ainsi ambassadrice de l’UNICEF et a créé sa propre fondation, Firework, qui permet aux enfants des communautés défavorisées de s’épanouir par le biais des arts. Elle est ravie de se joindre à l’aventure et espère que son parcours encouragera sa fille et d’autres à atteindre les étoiles, au sens propre comme au sens figuré.

Kerianne Flynn est une touche à tout qui a réalisé une première carrière dans la mode puis les ressources humaines elle est aujourd’hui au conseil d’administration de The Allen-Stevenson School, The High Line et Hudson River Park. Elle a même produit des films, comme This Changes Everything sorti en 2018 et qui parle de l’histoire des femmes à Hollywood, ou LILLY en 2024 en hommage à Lilly Ledbetter qui s’est battu pour l’équité des salaires. Elle espère que son vol spatial Blue Origin servira d’inspiration à son fils, Dex, et à la prochaine génération de rêveurs pour atteindre les étoiles.

Pour finir avec cet équipage, Lauren Sánchez, journaliste et lauréate d’un Emmy award, elle est aussi auteur de best-sellers pour le New York Times, pilote d’hélicoptère et vice-présidente du Bezos Earth Fund. Elle a aussi fondé la Black Ops Aviation, première société de production et de cinéma aérien détenue et exploitée par une femme. Compagne de Jeff Bezos et mère de trois enfants, elle est aussi auteur de livres pour enfants dont un best-seller. Pour son travail dans l’aviation elle a gagné le prix Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame en 2024 pour son expertise en tant que pilote d’hélicoptère et femme d’affaires dans le domaine de l’aviation. Son objectif est d’inspirer la prochaine génération d’explorateurs.

Depuis son premier lancement en vol spatial commercial, Blue Origin a transporté 52 personnes au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement reconnue de l’espace. Ce onzième vol est prévu pour le printemps 2025.