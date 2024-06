Starliner : comment suivre en direct le retour du vaisseau de Boeing sur Terre ?

Crédit : Boeing

Après près d’une décennie de développement et de retards, Boeing a enfin réussi à mettre au point un vaisseau opérationnel pour acheminer des humains vers la station spatiale internationale (ISS). Cet astronef nommé Starliner a décollé le mercredi 5 juin, occupé par les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore. Il doit maintenant bientôt revenir sur Terre. Voici quand et comment suivre cet évènement.

Le Boeing Starliner reviendra de l’ISS mardi 25 juin

Si le retour sur Terre du CST-100 Starliner est quasiment autant attendu que le décollage de la fusée Falcon Heavy, c’est parce que l’entreprise d’aéronautique aura connu de nombreux déboires avec cet astronef. En s’engageant à fournir à la NASA un vaisseau partiellement réutilisable pour remplacer les Soyouz russes, Boeing s’est jeté dans un véritable gouffre financier, à hauteur de 1,5 milliard de dollars.

Son premier essai a d’ailleurs été un échec. Le premier vol sans équipage, le 20 décembre 2019 s’est soldé par l’impossibilité pour le vaisseau d’atteindre la bonne orbite. Finalement, Starliner a réussi un vol sans équipage en mai 2022. Le premier vol habité devait initialement se dérouler en février 2023, mais suite à la découverte de plusieurs défauts techniques, ce lancement a finalement eu lieu le 5 juin 2024.

Et même maintenant, les problèmes continuent. En effet, le temps d’amarrage du vaisseau à l’ISS a été prolongé. Alors que la date du retour était initialement fixée au 14 juin, Suni Williams and Butch Wilmore vont rester 20 jours amarrées à l’ISS à cause de fuites d’hélium et de problèmes au niveau des propulseurs.

C’est pourquoi le vol retour est maintenant fixé au 25 juin. La retransmission de l’entrée de la capsule dans l’atmosphère pourra s’observer sur la chaîne YouTube officielle de l’agence spatiale américaine, la bien nommée “NASA TV”. En attendant le mardi de la semaine prochaine, vous pouvez regarder les programmes de la chaîne ci-dessous, qui ne manque pas de contenu pour les passionnés d’exploration spatiale.