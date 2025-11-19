Les batteries semi-solides arrivent enfin sur les vélos : 350 Wh/kg et zéro risque d’incendie

Alors que l’on parle depuis longtemps de batteries entièrement solides sans jamais les voir arriver sur le marché, une solution plus réaliste commence déjà à se frayer un chemin dans la mobilité légère.

© Envato

Plus légers, plus sûrs, plus endurants, les vélos électriques passent au semi-solide

Une nouvelle génération de batteries semi-solides s’apprête à équiper un premier vélo électrique dès le mois prochain, ce qui est un signe que la transition vers des systèmes plus sûrs et plus performants s’accélère enfin.

Cette innovation est portée par T&D, une entreprise liée à Bafang et spécialisée dans les technologies pour les deux-roues électriques. Présentées au salon EICMA 2025, ces batteries ont suscité un fort intérêt, notamment en raison de leurs performances. Là où les modèles actuels oscillent entre 150 et 250 Wh/kg, les cellules semi-solides annoncées atteignent 250 à 350 Wh/kg, selon leur configuration. Concrètement, cela permet soit d’augmenter l’autonomie sans changer la taille de la batterie, soit de réduire son poids à autonomie égale. C’est un avantage notable pour les cyclistes urbains.

Le secret de cette amélioration réside dans leur conception

Contrairement aux batteries lithium-ion classiques, chargées d’électrolyte liquide, les batteries semi-solides n’en contiennent qu’une très faible quantité. Cette réduction permet d’intégrer davantage de matériaux actifs et donc d’augmenter la densité énergétique.

Un autre point majeur concerne la sécurité. Les cellules développées par T&D résistent à la perforation sans prendre feu. Une démonstration a été réalisée publiquement. Le risque d’emballement thermique, souvent évoqué avec les batteries actuelles, se trouve ainsi nettement diminué grâce à l’absence quasi totale d’électrolyte inflammable. Cette caractéristique se révèle importante pour quiconque recharge son vélo à domicile.

La durée de vie fait également partie des arguments forts de cette technologie. T&D annonce environ 1 500 cycles avant que la capacité ne tombe à 70 %. Avec deux recharges par semaine, cela représente plus d’une décennie d’utilisation tout en conservant des performances acceptables. Les cellules peuvent aussi supporter des charges plus rapides, réduisant les temps d’immobilisation, un atout pour les trajets quotidiens.

Ces batteries affichent ainsi une densité énergétique jusqu’à 350 Wh/kg, une résistance accrue aux chocs et perforations, 1 500 cycles garantis et un support des charges rapides.

Au-delà des vélos, T&D travaille déjà sur d’autres applications

La société collabore notamment avec Dimentro sur le Equator City, un cyclomoteur électrique doté d’un moteur de 11 kW et d’une batterie LFP de 5 kWh assurant plus de 100 km d’autonomie. Certains prototypes plus atypiques, comme un véhicule hybride mêlant kart et petit tracteur, montrent également la flexibilité de cette technologie.

L’identité du premier fabricant qui commercialisera un vélo équipé de ces batteries demeure secrète.

Source : Rouleur Electrique