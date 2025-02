Voitures électriques à batteries solides : BYD se prononce sur leur arrivée sur le marché

Plus d’autonomie et moins de temps de recharge, sont les promesses des batteries solides. De nombreux constructeurs sont sur le coup, mais leur production à grande échelle reste complexe, ce qui devrait retarder les prévisions annoncées précédemment.

En septembre 2024, Lian Yubo, scientifique et ingénieur en chef de BYD, nous avait annoncé que les batteries solides pour voitures électriques pourraient être largement utilisées d’ici à cinq ans. Aujourd’hui, les dates se précisent. Sun Huajun, le directeur technique en charge des batteries au sein de BYD, affirme qu’elles n’arriveront pas avant 2027 et que “l’adoption à grande échelle des batteries solides pourrait ne pas se produire avant 2030”.

En effet, bien que certains scientifiques déclarent que la production des batteries solides est plus simple et plus rapide, et utilise moins de ressources, les constructeurs n’ont pas encore les chaines de production nécessaires pour les fabriquer à grande échelle. Ainsi, les premiers véhicules électriques BYD équipés de batteries solides devraient être sur le marché cette année, mais sa démocratisation ne devrait pas arriver avant 2030.

Quels sont les avantages d’une batterie solide ?

La batterie solide a une composition différente de la batterie au Lithium-ion. On parle de batterie solide car le Lithium se présente sous la forme d’une plaque solide métallique alors que dans les batteries classiques, il est disponible sous forme liquide. Il existe aussi des batteries semi-solides où le Lithium est sous forme de gel.

La batterie solide offre une plus grande autonomie (jusqu’à 2 000 km selon les promesses les plus optimistes) et un temps de recharge plus rapide. Elle est également plus petite grâce à une densité énergétique 2 à 2,5 fois supérieure aux batteries actuelles. Elle est également plus légère, ce qui peut être un point important notamment pour respecter les nouvelles normes du malus écologique en France, qui taxe les véhicules trop lourds, bien que les voitures électriques bénéficient d’un abattement à ce niveau du fait du poids incompressible des batteries.

Autre avantage de la batterie solide : la sécurité. Le Lithium étant sous forme solide, il est plus résistant à haute température et est moins sujet aux courts-circuits, même en cas de sollicitation importante ou de détérioration.

De quoi séduire de nombreux automobilistes réfractaires, surtout si le prix des batteries baisse comme l’avait prévu une étude de Goldman Sachs.