Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live offerts pour l’achat d’un S21 Ultra ou S21+

Jusqu’au 30 avril, Samsung vous donne l’opportunité de renouveler votre smartphone et de bénéficier au passage d’une offre très intéressante. En effet, si vous achetez un Galaxy S21+ ou un Galaxy S21 Ultra, les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit vous sont offerts (ils sont vendus 149 € en temps normal).

Seule condition pour bénéficier de cette offre : il suffit de sélectionner – sur le site du constructeur – un Galaxy S21+ 5G ou S21 Ultra 5G, dans un des coloris exclusivement disponibles en ligne :

Phantom Red et Phantom Gold pour le Galaxy S21+ 5G

Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown pour le S21 Ultra 5G

Une fois votre choix effectué, les Galaxy Buds Live de couleur bronze seront automatiquement ajoutés à votre panier, gratuitement. Les écouteurs sont compatibles avec les smartphones Android et iOS.

De plus, pour Pâques (jusqu’au 11 avril), le chargeur sans fil Duo est également offert, grâce au code CHARGES21. Cet accessoire permet de recharger simultanément deux appareils compatibles avec la technologie de charge sans fil Qi. Son prix de vente est habituel de 64,99 €.

Galaxy Bud Live : des écouteurs intra-auriculaires anti bruit

Rappelons que les Galaxy Buds Live sont des écouteurs Bluetooth qui ont l’avantage d’intégrer une technologie de réduction active des bruits environnants. Cette fonction est particulièrement pratique pour profiter de sa musique dans les meilleures conditions possibles, même si on se trouve dans un endroit bruyant (bureaux en open space, transports en communs, etc.).

Les Galaxy Buds Live se pilotent du bout des doigts, d’une pression sur leur zone tactile. La fonction de cette dernière est définie par l’intermédiaire de l’application de Samsung : prise d’un appel téléphonique, changement de piste audio, activation/désactivation de la réduction de bruit, etc.

Les écouteurs offrent une autonomie de 6 heures par charge complète, et il est possible de les recharger en les replaçant tout simplement dans leur boîtier de rangement. L’autonomie totale peut alors atteindre 21 heures.

Samsung Galaxy S21+

Le Samsung Galaxy S21+ se distingue par son écran OLED de 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels) qui supporte une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. Son processeur Exynos 2100 délivre de hautes performances et ses deux capteurs de 12 mégapixels (principal et grand angle) sont complétés par un capteur doté d’un zoom hybride 3x. D’autre part, les vidéos peuvent être capturées en 8K (avec 24 images par seconde) ou en 4K (en 30 ou 60 images par seconde)./

Samsung S21 Ultra

Samsung S21 Ultra 1259€

Le Galaxy S21 Ultra arbore un design de toute beauté, avec en particulier un dos mate qui ne retient pas les traces de doigts. De plus, il embarque un écran OLED aussi fluide que le S21+, mais un peu plus grand (6,8 pouces) et supportant une plus haute définition d’affichage (3200 x 1440 pixels). L’écran est même compatible avec le stylet de Samsung.

De plus, le smartphone exploite un capteur photo principal de 108 mégapixels, ainsi qu’un capteur équipé d’un zoom optique très performant (facteur de grossissement de 10x). Et c’est un capteur de 40 mégapixels qui se charge de la capture des selfies. Une batterie de 5000 mAh complète le tout. Enfin, comme le Galaxy S21+, le Galaxy S21 ultra est étanche (IP68).

