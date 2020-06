Les futurs SUV électriques Volkswagen ID.4 et ID.6 se dévoilent dans leur usine de Chine

Crédits : xchuxing

Bien que leurs calandres aient été dissimulées, comme elles l’étaient avec la future BMW iX3, les lignes des futurs SUV électriques Volkswagen se dévoilent pour la première fois en version de production. Les photos montrent la sortie des lignes de montage des premières ID.4 et ID.6 de l’usine chinoise de la firme.

Les SUV électriques à l’assaut de la Chine

C’est avec une fierté non dissimulée que les salariés de l’usine FAW-VW de Foshan en Chine ont célébré le 10 juin la sortie des lignes de production des tout nouveaux SUV électriques du constructeur allemand. Comme on peut le voir sur les images, l’ID.6 porte le nom de code VW316/7CN_B et l’ID.4 le code VW316/6CN_B, ce dernier étant bien plus compact, hébergeant 5 places et non 7.

Celui qui était présenté en avril 2019 sous la forme du concept-car ID.Roomzz est donc en passe de devenir un véritable véhicule de grande série maintenant que l’usine est prête à le fabriquer en masse. Il devrait porter le nom commercial de ID.6. On ignore s’il est uniquement destiné au marché domestique, le groupe allemand n’ayant toujours pas officiellement annoncé sa mise sur le marché européen.

Les ID.4 et ID.6 se préparent à envahir le marché

Alors que ID.Roomzz avait des portes coulissantes originales, la version de production offre quatre portières beaucoup plus classiques. Avec 7 sièges, il entrera en concurrence avec la Tesla Model X et bientôt avec la Model Y dont la troisième rangée de sièges sera bien proposée en option. On en sait encore assez peu sur le modèle, si ce n’est qu’il devrait embarquer une batterie de 82 kWh offrant 302 chevaux et 450 km d’autonomie.

Le plus petit véhicule semble être l’ID.4. Fonctionnant avec une batterie de 58 ou 77 kWh, il devrait avoir une autonomie de 400 ou 500 km respectivement. Deux motorisations sont prévues, en propulsion à 200 chevaux et 4 roues motrices à 330 chevaux. Ce SUV compact électrique semble être prévu pour l’Europe, mais aucune date n’a été donnée par Volkswagen. On sait seulement qu’une version musclée est envisagée. Ce sera aussi avec l’ID.3 qui sort demain et pour laquelle le préparateur R réfléchit à une version ID.3R.

Crédits : xchuxing

Source : xchuxing