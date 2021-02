Les Gardiens de La Galaxie : Marvel dévoile les nouveaux membres

2021 rimera avec le retour ultra attendu des Gardiens de La Galaxie, dans une nouvelle série de comics estampillés Marvel. Le tome 13 est attendu à l’horizon du mois d’avril prochain. Pour l’occasion, la saga voit les choses en grand. Nouveaux super-méchants, stars du genre et nouveau co-équipier : un vent de nouveauté semble souffler sur la série de comics. La liste est d’ailleurs si impressionnante, que ces nouveaux arrivants se dévoilent sur pas moins de trois couvertures différentes.

Les Gardiens de La Galaxie : un retour en trombe – Crédit : Marvel Comics

Les fans retrouveront cependant des visages familiers. Le groupe initial sera ainsi constitué, entre autres, de Star Lord, Nova et Gamora. Mais la suite révèle encore de nombreuses surprises. Et les prochaines versions dérivées au cinéma pourrait emboîter le pas à la série de comics.

De nouvelles équipes pour une nouvelle ère

« Nouvelle équipe, nos règles » : le slogan de la nouvelle génération donne le ton. Visiblement, les petits nouveaux sont bien décidés à bousculer les choses. Trois équipes font ainsi leur entrée. Lundi dernier, le voile a été levé sur la seconde. Celle-ci sera composée Rocket Raccoon, Drax, Moon Dragon, Phyla-Vell et Marvel Boy. Rien de bien sensationnel jusque là. Mais mardi, de nouvelles révélations sont venu booster le retour des Gardiens de la Galaxie.

On apprend ainsi que Phyla-Vell sera également de la partie. Plus surprenant encore, Avril Quincaid rejoindra aussi les bancs de l’équipe. Cette dernière comptera ainsi désormais deux Quasars dans ses rangs. Mais en analysant bien le teaser de ce retour, on reconnaît également sans peine Hercule et Mantis. La fin de la semaine devrait logiquement encore agrandir cette liste déjà bien longue.

Logiquement, le nouveau groupe devrait donc être introduit dans le prochain numéro disponible dès avril 2021. Bonne nouvelle pour les fans : celui-ci est déjà disponible en pré-commande. Ces derniers attendent d’ailleurs avec impatience le troisième volet cinématographique, en cours de production. Le film promet de faire sensation, en utilisant la nouvelle technologie StageCraft dans son processus de réalisation. Le résultat promet donc d’être grandiose et immersif à souhait !

Cette nouvelle année rimera donc avec un retour remarqué des Gardiens de La Galaxie. Inédits côté bande-dessinée ou nouvelle mouture ciné, il y’en aura forcément pour tous les goûts. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous et si la prise de risque s’avérera payante.

Source : Comicbook