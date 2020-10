Les meilleurs jeux de sport pour Android et iOS (iPhone)

En matière de jeux de sport gratuits sur Android et iOS, vous trouverez aussi bien des portages de licences poids lourds comme FIFA ou des créations originales comme I’m Ping Pong King. Dans les 2 cas, vous n’aurez rien à débourser pour pouvoir l’installer et commencer à jouer. Mais la gratuité ne venant jamais sans contrepartie, plus le jeu est sophistiqué plus les achats in-app risquent d’être nécessaires pour pouvoir progresser dans le jeu. Voir même indispensables pour atteindre le haut des tableaux. Certains jeux gratuits préfèrent miser sur la publicité pendant le jeu, parfois à outrance. Quoi qu’il en soit notre sélection devrait vous permettre de passer quelques bons moments sans débourser un centime.

Notre sélection de jeux de sport gratuits sur le Play Store et l’AppStore :

I’m Ping Pong King

F1 Mobile Racing

Rugby Nations 19

Virtua Tennis Challenge

Fifa Mobile

Hockey All Stars

NBA Live Mobile Basket-ball

I’m Ping Pong King

Plateforme : iOS, Android

L’avis de la rédaction : Loin de l’idée qu’on se fait des jeux de sport classiques, I’m Ping Pong King joue sur son côté minimaliste en proposant un One Button Game qui va à l’essentiel. Des graphismes simples avec des bonhommes bâtons, un jeu qui se concentre sur le gameplay et l’expérience du joueur. Affrontez 50 adversaires tous plus forts les uns que les autres, qui vous donneront du fil à retordre. Les derniers opposants seront même à la limite de l’impossible, un vrai challenge à relever.

La prise en main est très intuitive et vous comprendrez en quelques secondes comment ça marche. Pour autant, ne pensez pas que c’est gagné d’avance ! On regrettera tout de même qu’une fois le coup de main prît le jeu se finisse assez rapidement et n’offre pas une grande rejouabilité.

F1 Mobile Racing

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Fans de formule 1 et de course, ce jeu est fait pour vous. Ressentez la sensation de conduite (toutes proportions gardées évidemment) d’une formule 1 et concourez contre une IA ou n’importe quel joueur autour du globe. F1 Mobile racing est très complet, vous pourrez améliorer votre voiture dans les moindres détails et en faire une machine de guerre. Les circuits sont simples mais restent plutôt fidèles aux vrais tracés, ce qui participe énormément à l’immersion, très réussie par les créateurs du jeu. Les sensations sont aux rendez-vous et le mode en ligne ne fera qu’accroître votre esprit de compétition. Les graphismes sont de qualité et très réalistes.

La prise en main est, elle aussi, très simple ce qui en fait un jeu accessible à tout le monde peu importe votre expérience avec les jeux vidéo. On regrettera tout de même l’absence d’un mode carrière pour pouvoir profiter du jeu seul. Le mode solo n’étant ni plus ni moins qu’un entrainement qui n’est pas très intéressant. Enfin le matchmaking en multijoueur peut parfois être déséquilibré et vous pouvez vous retrouver avec des gens pas vraiment fairplay qui pourraient nuire à votre course.

Rugby Nations 19

Plateforme : iOS, Android

L’avis de la rédaction : Après le foot, le basket et le hockey, il fallait évidemment ne pas oublier un des sports phares et des plus appréciés : le rugby. Qui n’a jamais rêvé de participer à un match de rugby, les blessures en moins ? Rugby Nation 19 vous propose donc à l’instar de Hockey All-star (fait par le même studio de jeux vidéo) de vivre un match de rugby, de gérer son équipe et de rafler toutes les récompenses en étant les meilleurs. Il s’agit donc de créer votre propre équipe de rugby et de l’emmener jusqu’à la victoire.

Ce simulateur vous offrira une expérience complète, réaliste et rapide pour vous permettre de jouer n’importe quand. Sur le terrain vous devrez faire preuve de tactique pour espérer remporter la victoire. Engagez les meilleurs joueurs mondiaux et faites-en sorte de les tenir en forme. Malgré tout le jeu affiche certains défauts ce qui crée, par moment, des situations de jeu agaçantes pour le joueur, des imprécisions dans les tirs et une IA qui n’en fait qu’à sa tête au détriment de vous et de votre équipe.

Virtua Tennis Challenge

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Grande référence parmi les simulations de tennis, Virtua Tennis se décline en une belle édition sur smartphone et tablette. Dans le mode de jeu principal, vous incarnez un joueur que vous faites progresser à travers 18 compétitions internationales où vous affronterez 50 adversaires. Vous pouvez également défier un ami, en Bluetooth ou en Wi-Fi ou vous consacrer à des défis rapides pour faire monter les caractéristiques de votre joueur.

Pari gagné pour cette édition mobile de Virtua Tennis, avec des commandes intuitives et des défis variés. Vous manipulez votre joueur avec le stick virtuel de gauche et les boutons sur la droite donnent accès à une large panoplie de coups. La réalisation est de haute volée (smartphone plutôt performant à prévoir !) et vous vous attachez à votre joueur, que vous faites progresser au fil des matchs.

Fifa Mobile

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Comme son nom l’indique, Fifa Mobile reprend la célèbre licence de football d’EA Sport et l’adapte au smartphone. Le jeu permet ainsi de prendre en main une équipe parmi les meilleures européennes, mais sans les joueurs. À la manière du mode Ultimate Team sur console, ce sera à vous de gagner peu à peu des ressources ou des cartes pour recruter les meilleurs joueurs du monde dans votre équipe. Pour ce faire, Fifa Mobile vous propose pléthore de petits défis afin de cadrer un tir dans un endroit des buts en particulier, d’éviter la défense adverse ou de circuler dans une zone précise ballon au pied.

Fifa Mobile est bien conçu et plaira sans nul doute aux adeptes du mode Ultimate Team. Pour les autres, la prise en main peut s’avérer complexe, a fortiori puisque les menus et les options sont très, voire trop, nombreux. Dommage également que les matchs ne se jouent qu’en attaque et pas en direct contre un adversaire.

Hockey All Stars

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Moins populaire en France que le football ou le basket, le hockey sur glace n’en reste pas moins un excellent terrain de jeu pour se défouler le temps d’une partie rapide. Développé par Distinctive Games, le studio à l’origine de nombreuses simulations sportives (en particulier des jeux de rugby), Hockey All Stars bénéficie d’une réalisation particulièrement soignée. Vous êtes invité à créer votre propre équipe de toutes pièces, jusqu’à la couleur des tenues et l’aménagement de votre arène officielle. On apprécie en particulier l’excellente maniabilité, avec des touches clairement accessibles pour passer ou armer un tir. Vous progressez ainsi dans le classement général, en vous confrontant à toutes les équipes de la ligue (face à l’IA, le jeu n’étant pas multijoueurs) et en faisant monter les “revenus” de votre écurie, au fur et à mesure de votre popularité.

Étrangement écarté des disciplines représentées dans le catalogue des plus grands éditeurs, comme Electronic Arts (auquel on doit FIFA ou encore NBA Live), le hockey sur glace trouve ici ses lettres de noblesse. La réalisation est de haute volée, avec des graphismes précis et réalistes et surtout un maniement très intuitif. Vous créez votre propre équipe et vous gérez tout autant ses finances que ses résultats sportifs, patins aux pieds et palet au bout de la crosse. Autre atout qui lui confère une saveur particulière : en progressant dans la hiérarchie, vous débloquez de nouveaux joueurs ou des aptitudes inédites, sous la forme de paquets de cartes à “déchirer”. Seul regret, vous ne défierez que l’intelligence artificielle et non de “vrais” joueurs.

NBA Live Mobile Basket-ball

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Les fans invétérés de NBA seront aux anges avec la dernière version du jeu de basket d’Electronic Arts. NBA Live Mobile Basket-ball est un parfait hommage à ce sport et bénéficie d’une réalisation de haute volée, avec l’ensemble des stars actuelles et des légendes classiques. Au début du jeu, vous êtes invité à créer votre propre équipe, à travers l’ouverture d’un premier pack. Pour compléter les joueurs, vous devrez multiplier les séances d’entraînement et les défis individuels afin d’engranger des points pour entamer des recrutements. Vous défierez ensuite les autres joueurs dans un mode Showdown aux graphismes ultra-détaillés et vous participerez aux événements live, jusqu’à gravir tous les échelons de la NBA.

Extrêmement complet et détaillé, NBA Live Mobile Basket-ball ravira tous les fans de ce sport. On adopte rapidement le maniement, la zone gauche de l’écran est réservée aux déplacements et vous faites des passes, percez la défense ou shootez avec des boutons sur la droite. Le gameplay est ainsi très fluide, avec des graphismes très fins et une réalisation impeccable à tous les niveaux. Le jeu séduira tout autant les férus de statistiques, qui peaufineront le moindre détail de chacun de leurs joueurs, que tous ceux qui restent hermétiques à cet aspect, avec un mode automatique. Fin du fin, les publicités sont quasi absentes.