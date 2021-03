Les meilleurs jeux de course pour Android et iOS (iPhone)

Parmi toutes les applications gratuites, les jeux de course font partie des catégories incontournables du Play Store comme de l’App Store et le choix est vaste. Que l’on parle de courses de voitures, de motos ou même à pied, les adeptes du genre trouveront forcément leur bonheur dans notre sélection d’applications. Toutes vous offriront des dizaines d’heures de jeux sans que vous ayez à débourser un centime.

Notre sélection de jeux de course gratuits sur le Play Store et l’AppStore

Mario Kart Tour

Real Racing 3

Asphalt Xtrem

Trials Frontier

Asphalt 8 Airborne

Pako Forever

Sonic Forces

#Drive

Mario Kart Tour

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Quatrième déclinaison mobile du catalogue Nintendo, après Animal Crossing, Super Mario Run et Dr. Mario World, Mario Kart Tour était peut-être aussi la plus attendue. Le succès phénoménal de cette loufoque série de course où les peaux de banane et les carapaces de tortue succèdent aux dérapages contrôlés et aux départs turbo n’est plus à démontrer. Transposée à l’écran réduit d’un smartphone, elle conserve heureusement toute sa saveur. Vous manipulez votre kart à un doigt, en dosant les dérapages et en empruntant des tremplins ou en projetant toutes les armes emblématiques de la saga. Un régal, après un certain temps d’adaptation !

Au-delà des courses les plus emblématiques des versions console, reproduites avec force de détails, on retrouve de nombreux circuits et défis inédits. Réunis sous forme de “saisons” explorant les quatre coins du monde (New York, Tokyo et bientôt Paris), ceux-ci vous donnent des étoiles en cas de victoire. À vous de les accumuler, pour accéder aux courses suivantes ou débloquer tout type de bonus. Certes, l’existence d’un “pass or” à 5,49 € par mois (pour accéder au mode 200cc et à d’autres bonus) vous est sans cesse rappelée mais vous pouvez pleinement profiter du jeu sans débourser un centime.

Transposition très réussie du jeu de kart culte, Mario Kart Tour bénéficie d’une splendide réalisation. Vous retrouvez très rapidement les sensations dignes des jeux console, avec un maniement intelligemment adapté à l’écran d’un smartphone. La sélection de courses est particulièrement large, avec quelques circuits inédits et les courses les plus populaires des versions précédentes. Le système des défis, réactualisé tous les quinze jours, offre par ailleurs du challenge. Il ne reste plus à Nintendo qu’à intégrer un “vrai” mode multijoueurs, pour en faire l’édition ultime de la série !

Real Racing 3

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Capable de mettre un puissant smartphone à rude épreuve, Real Racing 3 est une exigeante simulation automobile qui vous place au volant de vrais bolides sur près de quarante circuits internationaux. Compétitions en solo ou mode multijoueurs où vous affronterez jusqu’à huit amis, le titre est étonnamment complet et brille par son souci du détail. La jouabilité est excellente et vous progresserez rapidement, en améliorant au passage vos véhicules.

Véritable référence de la simulation automobile sur smartphone, Real Racing 3 continue de s’imposer comme le titre le plus complet pour tous les férus du moindre détail. Le moteur graphique est particulièrement bluffant, avec une gestion de la physique très précise. Le contenu est riche, avec de nombreux modèles et constructeurs représentés, ainsi que des vrais circuits. Mais les contenus payants restent considérablement mis en avant.

Asphalt Xtreme

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Depuis plusieurs années, la licence Asphalt fait figure de référence du jeu de course sur smartphone. Sorti en février 2018, Asphalt Xtreme est le dernier véritable opus de la saga de Gameloft, sans compter Street Storm, qui se contente de demander au joueur de changer de vitesse au bon moment. Xtreme reprend le gameplay d’Asphalt 8, mais permet cette fois de visiter des décors bien différents, dans des carrières, des déserts, des entrepôts ou la montagne. Comme à l’accoutumée, à mesure des courses gagnées vous engrangerez des crédits qui vous permettront d’améliorer votre véhicule ou d’en débloquer de nouveaux.

Asphalt Xtreme fait honneur à la série, même si le jeu n’innove pas radicalement en termes de rendu graphique. Les décors et les lumières restent agréables à l’œil. Le gameplay est par ailleurs assez plaisant avec une gestion gyroscopique des mouvements et l’aspect arcade, grâce aux boosts, en fait un jeu agréable à prendre en main. Dommage cependant que les mécaniques de free-to-play soient aussi présentes.

Trials Frontier

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Pour la première fois en 2014, Ubisoft a décidé de porter sa célèbre licence de moto-cross sur smartphones. Trials Frontier vous propose ainsi de compléter des parcours tous plus loufoques les uns que les autres à l’aide de votre moto. À droite de l’écran, deux flèches vous permettent d’avancer ou de reculer. Sur la gauche, deux autres flèches permettent de choisir l’inclinaison du motard en le penchant vers l’avant ou l’arrière.

Si le gameplay de Trials est désormais classique, la version Frontier ajoute un petit côté scénarisé plutôt bien senti. Le jeu propose également d’améliorer au fur et à mesure sa moto à l’aide des pièces récoltées dans les différents niveaux.

Asphalt 8 Airborne

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

La série de jeu de course Asphalt connait une belle carrière sur smartphone, depuis son premier opus sur feu la N-Gage, il y a tout juste 10 ans. Le huitième épisode propose toujours plus de véhicules, dans des environnements encore plus diversifiés. Les graphismes, sans atteindre le travail de Real Racing 3, sont très propres et colorés. Les achats « in-app » sont malheureusement particulièrement mis en avant, mais le jeu étant gratuit et la progression possible (mais lente) sans passer par la caisse, un bon équilibre est finalement trouvé. La jouabilité ne pose pas de soucis, que ce soit avec l’accéléromètre ou avec des touches tactiles.

Les amateurs de voitures et de courses arcades seront aux anges avec ce nouvel Asphalt. Le garage a de quoi faire rêver, avec des marques tels que BMW, Mercedes ou encore Lamborghini, et la jouabilité arcade permet de profiter immédiatement du plaisir de jeu. Dommage toutefois que les achats soient si présents.

Pako Forever

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Si vous cherchez un jeu de course qui sort de l’ordinaire, Pako Forever pourrait vous plaire ! Cette fois-ci, tentez de fuir la police, apprenez à maîtriser votre véhicule en tournant de gauche à droite et veillez à ne pas vous faire attraper par vos poursuivants.

Pako forever propose un gameplay original, pas mal de maps et des voitures différentes, de quoi vous occuper un bout de temps. De plus les graphismes du jeu sont magnifiques et ne feront qu’améliorer votre expérience. On peut espérer à l’avenir de nouveaux modes de jeu ou simplement des améliorations du mode actuel. Pako Forever est un excellent jeu de poursuite et sera parfait si vous cherchez un jeu plus type arcade. Seulement attention, Pako forever est quelque peu compliqué. La prise en main est facile mais le challenge est élevé, et il faudra vous entrainer si vous espérez débloquer toutes les voitures disponibles.

Sonic Forces

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Parmi l’immensité des jeux de course existants, les voitures n’ont pas à être systématiquement au centre de l’attention. La légendaire saga Sonic s’invite sur téléphone et vous propose un jeu de courses à pied avec tous les personnages cultes de la licence. Un gameplay un peu à la Subway surfer, des tonnes de personnages emblématiques à débloquer, le tout enrobé de graphismes bien sympas et vous avez Sonic Forces !

Malgré l’échec commercial de sa version console , cette version mobile saura toucher un plus large public. Sonic Forces propose un gameplay simple mélangeant course à pied et combat , qui se révélera assez addictif. On apprécie également que le jeu soit constamment mis à jour par les développeurs ; il y aura toujours de nouveaux personnages à débloquer, ou de nouvelles courses à faire régulièrement. Cependant étant un jeu gratuit Sonic Forces ne déroge pas à la règle et propose malheureusement bien trop de transactions in-Game qui permettent d’acheter personnages et autres. Malgré tout le jeu reste agréable sans débourser un centime, cela reste cependant dommage que certains joueurs puissent prendre de l’avance simplement en payant plus que les autres.

#Drive

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Ce jeu de course sort de l’ordinaire et propose de vous balader au milieu de magnifiques paysages un peu partout autour du globe. Certes, vous n’êtes pas en compétition avec d’autres joueurs, mais vous prendrez plaisir à parcourir les différents circuits proposés tout en tentant de survivre le plus longtemps possible. Conduisez au milieu des différentes routes proposées allant du Japon aux immenses plaines de l’Arizona aux airs de Western en passant par la planète Mars. Adaptez votre conduite à la voiture que vous choisirez parmi les dizaines de voitures de collections proposées, chacune avec leurs spécificités et leurs styles de conduite.

En plus d’avoir une prise en main très intuitive, le gameplay est simple mais terriblement efficace. On regrette un nombre de routes et de voitures encore assez faible qui mériterait d’être encore un peu étoffé pour permettre une durée de vie plus longue. Mais les graphismes sont magnifiques et font de #Drive une pépite à ne pas manquer.

De plus, des mises à jour sont effectuées très régulièrement par les développeurs, ce qui vous assure une expérience toujours améliorée.