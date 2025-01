Les mises à jour d’iOS 18.2.1 et iPadOS 18.2.1 sont disponibles

Apple déploie et recommande l’installation des mises à jour 18.2.1 pour iOS et iPadOS. Il semblerait qu’il s’agisse de correctifs importants pour corriger des failles de sécurité.

© Tom’s Guide

Seulement quelques semaines après le déploiement d’iOS 18.2 et iPadOS 18.2, une nouvelle mise à jour est disponible au téléchargement pour les iPhone et iPad, apportant son lot de correctifs et selon les dires d’Apple, elle est “recommandée à tous les utilisateurs”.

Aura-t-on enfin la possibilité de profiter d’Apple Intelligence en France ? Bien sûr que non, car il ne s’agit pas d’un problème technique qui empêche les Européens de profiter de l’assistant tant attendu de la marque à la pomme, mais bien l’administration.

En effet, en France et en Europe, Apple Intelligence est toujours absent des iPhone à cause du Digital Market Act, mais les négociations allant dans le bon sens, les smartphones devraient en bénéficier en avril 2025 selon les déclarations d’Apple : “En avril, les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE.”

Qu’apportent les mises à jour 18.2.1 sur iOS et iPadOS ?

Les utilisateurs s’attendaient à trouver ChatGPT, un générateur d’images et de texte et bien d’autres fonctionnalités liées à l’IA dans la mise à jour 18.2, mais ce fut la douche froide.

En effet, pas de fonctionnalités spectaculaires pour la mise à jour 18.2 mais quelques nouveautés intéressantes tout de même, comme les commandes et les réglages de l’appareil photo, le système de tri intelligent de Mail, et des options de personnalisation audio, la mise à jour suivante ne semble contenir que des correctifs. Aucun détail n’a été fourni dans les notes de version. Mais si elle est “recommandée” à installer par Apple, il doit s’agir de correctifs importants pour des failles de sécurité.

Si la mise à jour ne s’effectue pas automatique, rendez-vous dans la section Réglages > Général > Mise à jour logicielle, pour la télécharger et l’installer.

Au niveau du calendrier des prochaines mises à jour, c’est surtout la mise à jour du printemps, la 18.4 qui est très attendue, offrant peut-être enfin l’accès à Apple Intelligence.