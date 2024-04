Les RTX 5080 et 5090 arrivent bientôt, Windows 10 refuse de se mettre à jour : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait qu’Android Auto s’ouvrait à d’autres cartes, que Windows 11 était bloqué avec certains logiciels installés et que Dune 2 est en tête du classement des films les plus piratés en avril 2024. Ce mercredi au programme, c’est Amazon Prime Video, Windows 10 et Nvidia RTX 5000. Bonne lecture !

© Unsplash

Amazon Prime Video restait l’une des seules plateformes de SVOD sans publicité. Cela vient de changer ce mardi 9 avril. À partir de ce jour, ceux qui disposent d’un abonnement Prime classique à 6,99 par mois ou 69,99 € par an verront des pubs avant et pendant leurs séries et films. Le seul moyen de ne pas devoir composer avec ces publicités sur Amazon Prime Video est de payer 1,99 € supplémentaire mensuellement. Cet investissement qui pourrait tenter de nombreux téléspectateurs revient à 23,88 € par an. La plateforme vous proposera d’emblée de choisir cette option lors de votre première connexion à partir d’aujourd’hui.

La dernière mise à jour de Windows 10 ne s’installe toujours pas

Windows 10 problème mise à jour

Les utilisateurs de Windows 10 rencontrent des difficultés pour installer une mise à jour pourtant cruciale : la KB5034441. Censée corriger une faille de sécurité critique liée au chiffrement BitLocker, cette mise à jour se heurte à l’erreur 0x80070643, empêchant son installation. Ce code d’erreur indique un manque d’espace de stockage sur la partition de récupération de votre système. Or, cette partition joue un rôle crucial : elle permet de restaurer Windows en cas de problème majeur. Pour corriger la faille BitLocker, la partition de récupération devait elle-même être mise à jour, ce qui s’avère impossible sans suffisamment d’espace libre.

Les RTX 5090 et RTX 5080 : performances inédites au menu ?

GeForce RTX 5000

NVIDIA s’apprête à lancer ses nouvelles cartes graphiques haut de gamme, les GeForce RTX 5090 et RTX 5080. Ces monstres de puissance promettent de révolutionner le monde du gaming et de la création de contenu, en offrant des performances — et des prix — a priori très élevés. Selon plusieurs sources fiables, dont VideoCardz et United Daily News, les deux cartes devraient être présentées et commercialisées avant la fin de l’année 2024. Cette information ravira les gamers et les créateurs impatients de mettre la main sur ces bijoux de technologie. La facture sera toutefois probablement salée.