Les tablettes Android bénéficient d’une nouvelle application dédiées aux médias

Google a dévoilé une toute nouvelle interface pour les tablettes Android, baptisée « Entertainment Space ». Cette interface est conçue pour rendre le contenu multimédia plus accessible sur les grands écrans et permet aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs jeux, films et livres électroniques.

Entertainment Space sur tablettes – Crédit : Google

La principale caractéristique d’Entertainment Space (outre la réduction du nombre d’applications que vous pouvez utiliser) est basée sur le contenu recommandé. Google indique qu’Entertainment Space se connectera aux applications par abonnement auxquelles vous êtes abonné, puis vous présentera des applications de ces services dans une expérience « adaptée à vos besoins« .

Comment fonctionne la nouvelle application sur tablettes ?

Le fonctionnement de l’application Entertainment Space se veut plutôt simple. L’onglet « Regarder » vous permet de basculer entre les services de streaming, de trouver du contenu à regarder sur Google TV et d’afficher les vidéos YouTube recommandées. En dessous, il y a la ligne « Continuer à regarder », que vous reconnaîtrez peut-être si vous utilisez actuellement le nouveau Chromecast avec Google TV. Elle regroupe les émissions et les films que vous avez commencé à regarder sur l’ensemble de vos abonnements.

L’application offre également un onglet « Jeux », qui comme son nom l’indique, comprend une sélection de jeux que vous avez sur votre tablette dans une rangée « continuer à jouer ». Cependant, Google essaie également de vous faire essayer de nouveaux titres avec des recommandations. La société met notamment en avant sa fonctionnalité Instant Play dans le hub, qui vous permet d’essayer certains jeux sans même les installer.

Enfin, l’onglet « Lire » rassemble tout ce qui a trait à la lecture. C’est ici que vous trouverez les livres de Google Play Books, mais aussi les livres audio. La section affiche des aperçus pour que vous puissiez décider par vous-même si un livre vous plaît ou non. De plus, vous pouvez voir des livres à prix réduit et des recommandations basées sur les tendances et sur vos précédentes lectures.

Entertainment Space sera disponible dans de nouveaux appareils provenant de Lenovo, Walmart et Sharp dès le mois de mai. Ceux qui possèdent une tablette Android d’une autre marque et qui souhaitent bénéficier d’Entertainment Space pourront peut-être l’obtenir plus tard dans l’année.

Source : Google