Les utilisateurs lâchent Android pour s’acheter ces iPhone

L’iPhone 14 est le smartphone préféré des anciens utilisateurs de smartphones Android

On trouve également l’iPhone SE dans le classement grâce à son rapport qualité-prix

Sur le marché de la téléphonie, les deux principaux systèmes d’exploitation sont iOS et Android. Il n’est jamais rare de passer de l’un à l’autre et c’est à ce switch que s’intéresse la nouvelle étude de Consumer Intelligence Research Partners. En se basant sur les données de 2023, le cabinet dévoile les iPhone les plus populaires auprès d’anciens utilisateurs de smartphones Android.

À lire > On vous recommande d’attendre l’iPhone 17, voici pourquoi

L’iPhone 14 s’impose auprès des anciens utilisateurs Android

À sa sortie, l’iPhone 14 s’est imposé comme le smartphone de l’année. Rien d’étonnant à ce que 26% d’anciens utilisateurs de modèles sous Android se soient tournés vers lui (ou sa version Plus) en 2023. On retrouve ensuite l’iPhone 14 Pro et la Pro Max avec 25%. Mais ces consommateurs se tournent aussi vers les générations plus “anciennes”. Rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’Apple prend longtemps en charge ses smartphones : ils recevront tous iOS 18 jusqu’à l’iPhone XR.

L’iPhone 12 a convaincu 8% des anciens utilisateurs de smartphones Android. C’est 10% pour l’iPhone SE qui a comme argument son format compact, son lecteur d’empreintes Face ID et son prix cassé. Ce téléphone s’impose comme le choix parfait en termes de rapport qualité-prix pour qui veut tâter iOS. Sans oublier qu’il aura aussi droit à iOS 18 en septembre 2024.

L’iPhone 15 est quant à lui très peu représenté, ce qui étonne peu. Le smartphone n’a été lancé qu’en septembre 2023, soit un peu avant la fin de l’année. Il faudra attendre les données de 2024 pour découvrir si le smartphone a convaincu les anciens adeptes d’Android.

Voici le classement complet :

iPhone 14/14 Plus : 26% iPhone 14 Pro/Pro Max : 25% iPhone 15 Pro/Pro Max : 12% iPhone 13 : 11% iPhone SE : 10% iPhone 15/15 Plus : 9% iPhone 12 : 8%

Les arguments qui font passer d’Android à iOS

Pourquoi certains abandonnent Android au profit d’iOS ? Il n’y a pas de réponses définitives mais quelques pistes se dessinent :