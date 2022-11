Les vieilles sandales de Steve Jobs mises aux enchères… pour 80 000 €

Les Birkenstock de Steve Jobs qu’il portait en 1970 seront mises aux enchères demain à un prix de départ de 15 000 $. La maison derrière la vente espère en tirer entre 60 000 et 80 000 dollars au minimum. Elles avaient été vendues à un acheteur anonyme en 2016 pour 3400 $.

Les Birkenstock de Steve Jobs © Julien’s Auction

Avez-vous déjà rêvé de posséder un morceau de l’histoire d’Apple, comme l’un des premiers Macintosh de Steve Jobs ou un chèque original de l’ex-patron de la firme de Cupertino ? Que diriez-vous de ces vieilles sandales portées et très usées ?

Une paire de Birkenstock détenue et portée par Steve Jobs sera en effet mise aux enchères ce vendredi. Elles devraient rapporter entre 60 000 $ et 80 000 $, selon la maison de vente aux enchères, Julien’s Auctions.

Des Birkenstock portées en 1970

Les sandales Birkenstock auraient été portées par Jobs dans les années 1970 et 1980 et sauvées d’un tas d’ordures par Mark Sheff, un chef qui gérait l’une des propriétés de Jobs à Albany, en Californie, dans les années 1980. « Steve cherchait une aide à domicile. Nous avions une expérience de jardinage biologique et de cuisine d’aliments naturels », a déclaré Sheff à propos de la façon dont il s’est retrouvé avec les sandales, selon un article de 2016 de Yahoo.

Les sandales ont fait partie de plusieurs expositions, y compris, mais sans s’y limiter, au Salone del Mobile à Milan, en Italie, en 2017, au siège social de Birkenstock à Rahms, en Allemagne, en 2017, dans le premier magasin Birkenstock aux États-Unis à SoHo, New York, dans un salon du meuble à Cologne, en Allemagne, au Zeit Event Berlin en 2018 et plus récemment avec le History Museum Wurttemberg à Stuttgart, en Allemagne.

À lire : Apple : un manuel de l’Apple II signé par Steve Jobs vendu 787 484 dollars aux enchères !

« Il n’aurait jamais fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. Il était simplement convaincu de l’intelligence et de la praticité du design et du confort de les porter. Et avec ses Birkenstock, il ne se sentait pas comme un homme d’affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative » avait dit Chrisann Brennan, son ex-partenaire.

Aussi fou que cela puisse paraître, l’enchérisseur gagnant recevra également un NFT gratuit des sandales. Les enchères commencent vendredi à un prix de départ de 15 000 $. Pour information, elles avaient déjà été vendues en 2016 pour 3 400 $…

Source : Julien’s Auction