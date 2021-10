LG CX and GX offrent l’expérience visuelle ultime aux joueurs de Xbox

Microsoft a annoncé que Dolby Vision est maintenant (ou bientôt) disponible pour plus de 100 titres Xbox, permettant « des reflets plus brillants, des contrastes plus nets et des couleurs plus vives ». La mise à jour du haut de gamme des téléviseurs LG tombe donc à point nommé. Et ce n’est surement pas par hasard. Plus tôt cette année, LG avait déjà fait de même pour ses téléviseurs OLED 2021, en publiant une mise à jour qui a donné à ses panneaux B1, C1 et G1 la possibilité de gérer 4K @ 120Hz avec Dolby Vision.

Le téléviseur CX – Crédits : LG

C’est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs de Xbox. Car à cause de la puissance requise, de nombreux jeux tombaient à des résolutions de 1080p ou 1440p lorsqu’ils fonctionnent aux fréquences d’images les plus rapides. Ainsi, précédemment les propriétaires de ces téléviseurs LG ne pouvaient jouer aux jeux en Dolby Vision qu’en 60 Hz. Quand l’on s’est équipé d’un téléviseur dernier cri cela peut-être réellement frustrant.

LG mettra à jour votre téléviseur automatiquement

Il n’est pas nécessaire de télécharger la nouvelle mise à jour sur une clé USB et de l’installer manuellement. LG a déjà confirmé que chaque CX ou GX va recevoir une mise à jour automatique d’ici la fin du mois (vous recevrez une notification). Une fois obtenue il ne vous reste plus qu’a régler l’image de votre téléviseur correctement. Le rendu lui, est incontestablement supérieur.

Le téléviseur GX – Crédits : LG

Et les joueurs PlayStation ? Le système nouvelle génération de Sony ne prend pas en charge le Dolby Vision, mais uniquement le HDR10 standard. Microsoft a confirmé qu’il n’y avait pas d’exclusivité entre lui et Dolby, donc la voie est techniquement ouverte pour que Sony ajoute le Dolby Vision à sa console. En attendant, les jeux 4K Dolby Vision à 120 Hz sont réservés aux utilisateurs de Xbox.

Source : whathifi