Philips rompt avec Google TV et prépare un OS maison pour ses téléviseurs

L’interface de TitanOS ©Philips

Avec la démocratisation des smart TV, de nombreux constructeurs on fait le choix de créer leur propre système d’exploitation. C’est le cas notamment de Samsung et de son OS Tizen ou encore de Google TV pour le géant de Mountain View.

Lors de l’annonce de sa nouvelle gamme de téléviseurs, Philips a créé l’événement en confirmant un changement majeur de son système d’exploitation. En effet, l’entreprise met fin à son partenariat avec Google pour voguer vers d’autres horizons.

Le fabricant néerlandais a donc dévoilé récemment que ses téléviseurs utiliseraient un nouveau système d’exploitation : TitanOS. Ainsi, comme GoogleTV à remplacé AndroidTV , le système de la firme de Mountain View va faire place au système maison de Philips.

La publicité : la motivation derrière la création de TitanOS ?

L’entreprise, connue pour ses téléviseurs Ambilight, cherche donc à se démarquer en 2024. Philips va dans un premier temps adopter TitanOS sur deux de ses modèles inédits : la TV mini-LED PML9049 et la PUS8909. Le but étant d’étendre l’utilisation du système d’exploitation à la gamme AOC par la suite.

Évidemment la décision de la firme ne se fait pas sans raison. Elle ouvre également une nouvelle source de revenus pour l’entreprise. Sans intermédiaire comme Google Titan OS pourrait permettre à Philips d’exploiter une manne financière bien connue : la publicité.

©Philips

Une aubaine pour l’entreprise qui souhaite certainement proposer Titan OS et ses solutions publicitaires à d’autres constructeurs. Si l’offre commerciale de Philips est intéressante, il est possible que des entreprises dépourvus de leur système d’exploitation signent un accord avec la firme.

Au menu de Titan OS : Netflix, Disney+, Prime Video et plus encore

Pour l’instant, les détails techniques entourant TitanOS sont encore rares. En revanche l’existance d’une équipe d’experts travaillant sur le projet est tout de même connue. Celle-ci devrait être constituée des principaux acteurs européens et américains du divertissement et de l’investissement.

En effet, des noms tels que Disney et Rakuten TV ont été évoqués par Philips. De quoi donner du poids au projet entrepris par le constructeur. De plus, TitantOS, promet une large liste d’applications et de chaînes premium (selon le constructeur).

Cela doit inclure des services de films et séries en streaming tels que Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+ .En revanche, concernant Netflix, le partage de compte étant détecté sur les TV principalement, il ne faut pas s’attendre à ce que les téléviseurs sous TitanOS fassent exception.

TL;DR Philips rompt avec Google TV et va proposer son propre système d’exploitation pour TV : TitanOS.

Ce projet a pour but d’offrir une nouvelle source de revenus à Philips : la publicité.

Dans un premier temps TitanOS ne sera disponible que sur deux TV : la mini-LED PML9049 et la PUS8909.

Source : Xataka