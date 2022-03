LG lance aujourd’hui sa gamme de téléviseurs QNED 2022

Avec des écrans allant de 50 à 86 pouces, les nouveaux téléviseurs QNED arrivent sur le marché. Quant à la série QNED81/82, elle est déjà disponible en pré-commande sur LG.com.

LG QNED 2022 – Crédits : LG

Avec QNED, LG affirme que ses écrans fournissent un volume et une homogénéité des couleurs de 100 %, le tout certifié par Intertek. Intéressant. Jetons donc un œil aux détails communiqués par le constructeur.

Dolby Vision IQ avec Precision Detail

Avec les LG OLED 2022, les nouveaux modèles LG QNED sont les premiers téléviseurs à adopter Dolby Vision IQ avec Precision Detail. Cette innovation de Dolby fonctionne avec un capteur de lumière qui détecte la quantité (ou le peu) de lumière dans votre pièce, puis ajuste la luminosité de l’écran en conséquence. Dolby Vision IQ intègre également le Precision Rendering, qui promet un bien meilleur contraste entre les éléments clairs et sombres d’une scène donnée.

De nouveaux processeurs

Les téléviseurs LG avec des processeurs plus anciens ne peuvent pas profiter de Dolby Vision IQ. Mais avec cette nouvelle gamme oui. En plus des 30 000 Mini LED et 2400 zones de rétro-éclairage de serie, LG propose également le téléviseur 8K QNED Mini LED. Ils disposent du nouveau processeur LG α9 (Alpha9) étayés sur l’intelligence artificielle. Ce dernier intègre AI Picture Pro et Dynamic Tone Mapping Pro, permettant un traitement HDR encore plus précis.

Une attention particulière pour les gamers et les fans de sport

Le top du top de la gamme est, lui, réservé aux gamers avec le modèle 8K QNED Mini LED 86QNED99. Il prend en charge le HDMI 2.1, comme le mode de faible latence automatique, le taux de rafraîchissement variable et le 4K en 120 images/seconde.

De plus, avec Dolby Atmos®, l’ensemble des nouveaux téléviseurs LG QNED diffusent un son dynamique et immersif à travers leur système de haut-parleurs.

Une attention particulière de LG à l’égard des fans de sport leur permet de configurer divers types de notifications pour le début des matchs, les buts marqués, ou les scores finaux/fins de match. Cette fonction fait partie d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités du software permettant notamment à chaque utilisateur du foyer d’avoir des recommandations basées sur ses habitudes.

Les téléviseurs QNED 81 /82 de 65 pouces sont en vente à 1,499€ tandis que la version 55 pouces est a 1,199€. Le reste de la série devrait arriver dans le courant du mois de mars.

Source : Communiqué de presse LG 16/03/2022