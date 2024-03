Lidl dévoile deux nouveaux vélos électriques à prix cassé, ce qu’il faut savoir

Lidl lance deux nouveaux VAE de la gamme Crivit, vendus à prix cassé

Ces nouveaux vélos, ce sont les Crivit Urban E-Bike X.2 et Crivit Urban E-Bike Y.2

Ils sont vendus au prix de 1249 € chez Lidl

Lidl nous habitue depuis un moment à lancer des produits habituellement coûteux à des prix cassés. Que ce soit des bornes de recharge de voiture électrique pour la maison que des consoles de jeux rétro. L’enseigne de hard discount se démarque également avec sa gamme de vélos électriques Crivit qui s’enrichit aujourd’hui de deux nouveaux modèles.

Crivit Urban E-Bike X.2 et Y.2 : deux nouveaux vélos électriques Lidl

La gamme Crivit est un gros succès pour Lidl qui lance une nouvelle fournée de vélos électriques. Il faut dire que ces deux roues sont moins coûteux que chez la concurrence et sont éligibles à l’aide d’État jusqu’à 400 euros pour l’achat d’un VAE. Les nouveaux venus répondent aux doux noms de Crivit Urban E-Bike X.2 et Crivit Urban E-Bike Y.2.

Ces vélos profitent d’un cadre de couleur mate avec les freins intégrés dedans et d’une batterie dans le tube de la selle Justek. En termes d’assistance, le bouton dédié permet de choisir entre les modes Eco, Tour et Race. La fonctionnalité Boost offre 20 secondes d’assistance dans tous les scénarios.

En termes de poids, les Crivit Urban E-Bike X.2 et Crivit Urban E-Bike Y.2 font tous deux 21 kilos environ. Le premier a un cadre de 57 cm et le second de 50 cm. L’autonomie maximale est de 100 km pour un temps de charge de 3,5 heures grâce à la batterie 36 V/10 Ah de 360 Wh. Bonne nouvelle, elle est amovible pour une recharge plus simple.

Le moteur 36V Mivice M080 Rear Hub placé sur la roue arrière permet une puissance de 250W et 45 Nm de couple pour atteindre la vitesse maximale de 25 km/h fixée par la loi en France, rien d’étonnant à ce niveau.

Les freins à disque hydrauliques Shimano MT2000 garantissent la sécurité tandis que les pneus de 50 mm de large Schwalbe Big Ben sont increvables avec des bandes réfléchissantes. L’éclairage avant et arrière et l’éclairage lumineux sous la selle viennent compléter la protection de l’utilisateur. Pour le reste, on trouve une courroie Gates en carbone qui permet l’entraînement tandis que le capteur de couple adapte la puissance nécessaire sans modifier la vitesse.

Prix des vélos électrique Crivit Urban E-Bike X.2 et Y.2

Les Crivit Urban E-Bike X.2 et Crivit Urban E-Bike Y.2 sont vendus chez Lidl au prix de 1249 €. Le premier est disponible à cette adresse tandis que pour le second, rendez-vous à cette adresse.