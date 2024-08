L’iPhone SE 4 sort bientôt, les voitures gonflent à cause de la canicule : c’est le récap’ !

Tous les matins sauf le lundi, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que DALL-E 3 était gratuit dans ChatGPT, une énorme mise à jour pour Doom 1 et 2, et des rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 qui annoncent un lancement avec de grands jeux d’éditeurs tiers. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : le premier teaser de A Knight of the Seven Kingdoms, les critiques désastreuses du film Borderlands… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est canicule, iPhone SE 4 et Tesla.

51 % des propriétaires de Tesla préfèrent retourner à une thermique

Crédit : Envato

Selon une étude menée par Edmunds, plus de la moitié des Tesla échangées chez les concessionnaires l’ont été contre un véhicule à essence aux États-Unis en 2024. Seulement 32 % des véhicules échangés le sont pour un autre VE. Si ces chiffres peuvent sembler alarmants pour Tesla et le marché des véhicules électriques en général, il marque en réalité une nette amélioration par rapport aux chiffres antérieurs. Selon Edmunds, en 2020, 76 % des propriétaires de Tesla avaient abandonné leur véhicule électrique pour un véhicule à moteur thermique !

Les voitures gonflent à cause de la canicule en Chine

© image d’illustration par l’IA

La canicule frappe la France mais aussi la Chine avec de récentes vagues de chaleur extrême. Cette hausse des températures ne touche pas seulement les humains, mais affecte également les véhicules. Des vidéos virales sur les réseaux sociaux montrent des voitures dont les films de protection se dilatent sous l’effet des hautes températures, les faisant gonfler. Ce phénomène, d’abord attribué aux seules voitures fabriquées en Chine par certains utilisateurs des réseaux sociaux, a suscité un débat en ligne. Jennifer Zeng, journaliste et experte en Chine, a partagé une vidéo montrant plusieurs modèles de voitures, y compris une Audi, avec des films protecteurs gonflés.

La date de sortie de l’iPhone SE 4 serait fixée à début 2025

Concept d’iPhone 4 SE © YouTube / #ios beta news



Selon Mark Gurman, l’iPhone SE 4 arriverait en 2025 avec de belles améliorations. La bonne nouvelle c’est que cet iPhone SE de quatrième génération arrivera au “début de l’année“. Et le journaliste de Bloomberg n’est pas le seul à avoir entendu parler d’une telle date de sortie. C’était aussi le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui affirmait que l’iPhone SE 4 serait lancé en 2025. Un avis également partagé par le média sud-coréen The Elec. Bref, tout pointe vers une sortie au premier trimestre.