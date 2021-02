Lost : Josh Holloway affirme que l’île est le purgatoire incarné

Plus de dix ans après son final retentissant, Lost reste au cœur de nombreuses interrogations. Le comédien Josh Holloway revient sur une théorie majeure : l’île serait le purgatoire incarné.

Véritable sensation des années 2010, Lost continue de faire parler, notamment sur son final controversé. Interprète de Sawyer, Josh Holloway est récemment revenu sur le sujet au cours d’une interview. Menteur, escroc un rien sarcastique, son personnage aura joué un rôle déterminant tout au long de l’arc narratif. Malgré une position incertaine dans l’épisode final, Holloway a tenu à partager son ressenti et ses explications personnelles quant à cette fin, qui divise encore de nombreux fans. Dans ce cadre, le comédien n’hésite pas à comparer l’île au purgatoire.

Josh Holloway livre sa version des faits sur le final de Lost – Crédit : ABC Studios

Même si son raisonnement va à l’encontre des créatifs de la série, ses explications ont au moins le mérite de donner une explication convaincante, pour ne pas dire plausible sur l’issue du dernier épisode.

La fin de Lost toujours au cœur des débats

Malgré quelques incertitudes, Holloway impose sa version, corroborant une théorie très répandue parmi les fans de la série. « Je vais être honnête avec vous, malgré une confusion certaine. On pense vraiment que cette île symbolise une sorte de purgatoire. Je l’ai toujours profondément pensé. Même si cela peut encore aller certainement plus loin. C’est pour moi, l’explication qui fait le plus sens. Mais les gens impliqués dans la série ont toujours affirmé le contraire » confie ainsi le comédien. Pour Holloway, les personnages seraient donc tous morts depuis le départ. Mais cette théorie reste encore réfutée, notamment par les scénaristes qui n’ont jamais voulu donner cette sensation.

La fin de Lost n’a jamais fait l’unanimité. Les fans ont toujours reproché au final de ne pas expliquer tous les mystères développés dans l’arc narratif. C’est l’image de l’épave de l’avion qui a d’ailleurs donné naissance à cette folle théorie, qui pourrait pourtant expliquer le pourquoi du comment. Mais à force d’insérer de trop nombreux éléments secondaires au récit, les scénaristes semblent s’être perdus dans leur raisonnement, livrant ainsi un final peu convaincant. En effet, de nombreuses intrigues restent sans réponses et beaucoup de personnages n’ont pas eu le développement nécessaire pour s’imposer réellement. Ainsi, les acteurs eux-mêmes peinent toujours à comprendre l’issue même de l’histoire.

Evangeline Lilly s’était même essayée à l’exercice, en donnant ses propres explications dans une vidéo datant de 2018. Elle revient notamment sur la déception des fans face à un épisode final trop ésotérique et incompréhensible. Sa réponse en avait d’ailleurs laissé plus d’un perplexe. « C’est de l’art, c’est à vous de décider à travers ce que vous comprenez » avait ainsi déclaré la comédienne. Les amoureux de la série n’avaient que moyennement apprécié ses déclarations.

Alors même si nous n’aurons jamais une réponse sans équivoque sur le sujet, les explications de Josh Holloway ont au moins le mérite de donner du sens à cette fin sinueuse. Si la nostalgie vous gagne, il est toujours temps de revisionner l’intégralité de la série pour vous faire votre propre opinion !

Source : Screenrant

