Louis Vuitton lance une enceinte portable à 2 450 € qui ressemble à un artefact cosmique

Louis Vuitton vient d’annoncer son nouveau gadget high-tech. C’est une enceinte portable appelée Horizon Light Up qui coûte 2 450 €. Sa particularité outre son prix exorbitant ? Elle ressemble à tout sauf à une enceinte connectée.

À 2 450 €, la nouvelle enceinte portable de Louis Vuitton ressemble plus à un artefact cosmique d’un film de science-fiction qu’à un haut-parleur. L’enceinte hors de prix arbore un look ovni pour « une approche excentrique de l’enceinte sans fil ». C’est le moins qu’on puisse dire.

L’enceinte Horizon Light Up – Crédit : Louis Vuitton

L’enceinte est présentée de plusieurs façons par la marque française de luxe. Vous pouvez l’amener dans vos soirées entre amis grâce à la lanière intégrée et ainsi compléter votre tenue avec un accessoire unique. Sinon, vous pouvez aussi la poser au milieu d’une table avec le socle fourni pour apporter une touche artistique à votre pièce. Quelle que soit la manière dont l’enceinte de Louis Vuitton est utilisée, elle ne manquera pas de se faire remarquer.

L’enceinte portable de Louis Vuitton a une apparence pour le moins surprenante

C’est loin d’être la première fois que Louis Vuitton s’aventure dans le domaine high-tech en y apportant sa marque de fabrique luxueuse. Il y a trois ans, Louis Vuitton lançait un tracker dédié aux bagages pour la modique somme de 250 €. Plus récemment, Louis Vuitton a présenté des sacs à main avec écrans intégrés, mais ces derniers n’ont finalement jamais vu le jour.

L’enceinte Horizon Light Up – Crédit : Louis Vuitton

La nouvelle enceinte portable Horizon Light Up de Louis Vuitton est composée d’acier inoxydable et de cuir noir. La fameuse fleur de Monogram qui est la signature de la maison y est embossée. L’anneau supérieur de l’enceinte est en verre trempé avec 23 fleurs de Monogram qui s’illuminent au rythme de la musique. Le second anneau lumineux contient les lettres de Louis Vuitton gravées.

D’ailleurs, Louis Vuitton précise que l’enceinte portable est directement inspirée par le sac Toupie qui a une forme similaire. Le bracelet Toupie à 255 € permet même de compléter la collection.

Quelles caractéristiques techniques pour le Louis Vuitton Horizon Light Up ?

Malgré ses apparences extravagantes, le haut-parleur sans fil n’a pas à rougir de ses caractéristiques techniques. Celles-ci justifient une partie de son prix astronomique. II est équipé d’un woofer de 3 pouces accompagné de 2 tweeters de 0,75 pouce.

De plus, le son est diffusé en 360° avec une direction qui est automatiquement adaptée en fonction de la position de l’enceinte. La puissance maximale du son est de 89 dB SPL à 1 m. Quant à elle, la puissance de l’amplificateur est de 2 x 30W.

Au niveau de l’autonomie, Louis Vuitton promet jusqu’à 15 heures d’écoute pour 1h50 de charge. D’ailleurs, le socle pour faire tenir l’enceinte verticalement sert aussi de station de charge. Enfin, le Louis Vuitton Horizon Light Up peut d’ores et déjà être commandé à 2 450 € et les livraisons sont prévues pour le mois d’août.

