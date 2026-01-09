L’un des meilleurs Airfryers NINJA chute exceptionnellement à 169 € sur Amazon !

La friteuse à air chaud Ninja Dual Zone MAX passe sous la barre des 170 € sur Amazon. Une belle remise pour un modèle grande capacité à double compartiment, pensé pour cuisiner vite, bien et sans huile !

Avec sa grande cuve de 9,5 litres répartie en deux zones de cuisson indépendantes, le Ninja Dual Zone MAX s’adresse clairement aux familles ou à celles et ceux qui aiment préparer des repas complets en une seule fois. Le principe est simple : cuire deux aliments différents, à des températures ou des modes distincts, tout en synchronisant la fin de cuisson pour que tout soit prêt en même temps.

Cette polyvalence est renforcée par ses 6 modes de cuisson intégrés (frire sans huile, croustillant max, rôtir, cuire au four, réchauffer ou encore déshydrater). De quoi couvrir l’essentiel des usages du quotidien, des plats surgelés aux recettes maison, sans avoir besoin d’allumer le four traditionnel.

Double compartiment, cuisson rapide et entretien facile

La technologie Dual Zone permet d’associer ou de dupliquer les réglages entre les deux paniers selon les besoins. C’est un vrai gain de temps, d’autant plus que la cuisson est annoncée jusqu’à 75 % plus rapide qu’un four à convection, tout en consommant moins d’énergie. Le mode Air Fry permet en prime de réduire fortement les matières grasses, sans pour autant sacrifier le croustillant.

Le Ninja Dual Zone MAX marque aussi des points grâce à sa conception. Avec ses éléments antiadhésifs, ses paniers et ses grilles lavables au lave-vaisselle, ses commandes numériques simples et son design soigné avec son liseré gris métal, il séduira tous les amateurs de beaux produits. C’est définitivement une friteuse à air chaud facile à prendre en main et à entretenir au quotidien.

Un Airfryer pensé pour les repas du quotidien

Proposé à 169,99 € au lieu de 229,99 €, ce Ninja Dual Zone MAX affiche un excellent rapport qualité/prix. À ce tarif, difficile de trouver aussi complet, avec double panier, grande capacité et autant de modes de cuisson. Donc si vous cherchez une solution polyvalente pour cuisiner plus vite, plus sainement et sans multiplier les appareils, cette promotion Amazon vaut clairement le détour.