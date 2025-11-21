Ninja : deux Air Fryers grand format sont à prix cassé sur Amazon ! 

Ninja casse les prix sur deux de ses Air Fryers les plus polyvalents. Avec leurs capacités XL et leurs différents modes de cuisson, ils facilitent et accélèrent la préparation des repas. Une belle opportunité de s’équiper avant les fêtes sans exploser son budget !

Les Air Fryers sont bourrés d’atouts : cuisson rapide, économie d’énergie, nettoyage plus facile et cuissons plus saines. Ninja s’est imposé comme l’une des meilleures marques du secteur grâce à des produits pratiques, puissants et robustes. Et aujourd’hui deux modèles haut de gamme, adaptés aussi bien aux familles nombreuses qu’à ceux qui veulent gagner en organisation en cuisine, profitent d’une forte réduction.

Quel modèle de Air Fryer Ninja choisir ?

Ninja Double Stack XL 9,5L : 169 € au lieu de 269 €

Ce Air Fryer surprend par son format vertical. Il est équipé de deux compartiments superposés qui permettent de gagner de la place sur le plan de travail tout en cuisinant deux aliments différents en même temps. Avec ses 4 niveaux de cuisson et ses 6 fonctions (Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire, Réchauffer, Déshydrater), il vous offre la possibilité de préparer des repas complets pour 8 personnes maximum. Sachez également que toutes les pièces passent au lave-vaisselle, ce qui facilite l’entretien et l’usage au quotidien !

Ninja Foodi FlexDrawer 10,4L : 169 € au lieu de 279 €

La particularité de ce modèle, c’est son énorme tiroir avec séparateur amovible. Grâce à lui, on peut cuire deux préparations indépendantes, ou retirer le séparateur pour profiter d’un plus grand volume, idéal pour les grosses préparations. Ses 7 modes de cuisson et sa technologie Dual Zone vous garantissent des températures et des durées adaptées à chaque aliment. Une solution flexible pour les familles comme pour les adeptes du batch cooking.

Une promo idéale pour gagner du temps en cuisine

À 169 € chacun, ces deux Air Fryers passent à un prix rarement vu compte tenu de leur capacité et de leurs fonctionnalités. Que vous privilégiez le gain de place ou les grands volumes, Ninja vous propose ici deux appareils capables de simplifier la préparation de vos repas au quotidien. Avec Noël qui approche, c’est le moment parfait pour s’équiper et ainsi passer les fêtes avec ses proches plutôt qu’en cuisine !