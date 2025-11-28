L’Union européenne pourrait placer deux nouveaux services d’Apple sous surveillance

DMA : deux services d’Apple menacés d’être classés « gatekeepers »

Après plusieurs enquêtes visant iOS, l’App Store et encore Safari, deux nouveaux services pourraient désormais être intégrés au champ d’application du DMA (Digital Markets Act) : Apple Plans et Apple Ads. Leur possible entrée dans la catégorie des « contrôleurs d’accès » signifie un encadrement renforcé destiné à limiter les positions dominantes et à favoriser une concurrence plus équitable. Une perspective que la marque à la pomme cherche à éviter.

Les services concernés feraient partie des plateformes considérées comme très influentes, en dépassant les seuils définis par le règlement : autour de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 75 milliards d’euros de capitalisation. Si ces critères sont confirmés, Apple se verrait imposer de nouvelles obligations, en plus de celles déjà appliquées à son écosystème mobile, comme l’ouverture aux boutiques alternatives.

Apple se défend fermement

Face à cette menace, Apple tente de convaincre la Commission européenne que ses services n’ont pas le poids requis pour intégrer le dispositif. Pour Apple, son activité publicitaire reste marginale dans l’Union européenne, loin derrière les géants du secteur tels que Meta, Google et TikTok. La publicité proposée dans l’App Store, et potentiellement dans Plans, n’aurait selon elle qu’un impact limité sur le marché.

Même argument pour Apple Plans : l’entreprise affirme que son service de cartographie reste très minoritaire en Europe face aux ténors que sont Google Maps et Waze. Elle insiste également sur le fait qu’elle ne combine pas les données collectées par ses différentes plateformes pour renforcer ses services, et qu’elle ne joue pas un rôle intermédiaire entre annonceurs et utilisateurs.

Malgré ces explications, la procédure suit son cours. Les autorités européennes doivent encore examiner les éléments fournis avant de rendre leur décision dans les prochains mois. Quoi qu’il arrive, les relations déjà tendues entre Apple et Bruxelles risquent de se compliquer encore davantage.