ZFE : Lyon, Grenoble et Strasbourg interdisent ces voitures diesel à partir de 2024

Les véhicules Crit’Air 4 sont bannis dans certaines zones à Lyon, Grenoble et Strasbourg dès le 1er janvier 2024. Voici ce qu’il faut savoir de cette interdiction avec différentes règles établies dans ces villes.

La France pousse vers l’adoption de voitures plus propres, notamment avec le leasing électrique prévu pour 2024 ou encore le fameux bonus écologique qui baisse de 1000 euros le montant de l’aide. Grenoble, Lyon et Strasbourg renforcent également leur lutte contre la pollution puisque dès le 1er janvier prochain, les véhicules Crit’Air 4 seront interdits. Voici ce qu’il faut savoir.

Interdiction des Crit’Air 4 dans les ZFE : ce qu’il faut retenir

Les zones à faibles émissions (ZFE) de ces villes vont interdire les vignettes Crit’Air 4 après le bannissement des Crit’Air 5. Il s’agit des voitures et utilitaires diesel qui ont été immatriculés entre début 2001 et fin 2005. Cela inclut également les deux roues immatriculés entre le 1er juin 2000 et le 30 juin 2004 comme le rapporte BFMTV.

C’est dès le 1er janvier 2024 que les véhicules Crit’Air 4 n’auront plus le droit de circuler dans le Grand Lyon. Les voitures Crit’Air 2, c’est-à-dire les diesel et les essences d’avant 2011, ne pourront plus rouler dans cette zone à partir du 1er janvier 2008.

Pour Grenoble et les 12 communes de sa métropole, c’est différent puisque l’arrêt de circulation des véhicules Crit’Air 4 aura lieu tous les jours, sauf le week-end, entre 7 heures et 19 heures. Il y aura certaines exceptions pour les professionnels, les commerçants ou les modèles de collection, par exemple. Pendant 6 mois, il n’y aura pas d’amende pour que les habitants puissent se faire à cette nouvelle règle.

Pour finir, l’Eurométropole de Strasbourg et ses 33 communes bannissent également les véhicules Crit’Air 4 à partir du 1er janvier 2024.

Une mesure qui ne plait pas à tout le monde

Cette décision est vivement critiquée par des opposants qui estiment que certains français n’ont pas d’autre choix que de rouler avec des véhicules anciens. Surtout en pleine période de crise économique avec un pouvoir d’achat en berne. Ces foyers modestes se retrouvent pénalisés. Rappelons qu’en Europe, Stockholm en Suède va interdire l’ensemble des véhicules thermiques dans son centre-ville en 2025.

Si la France pousse vers la transition écologique, la communication à ce propos ne se déroule pas forcément bien. Selon une étude, un français sur deux ignore que la voiture thermique sera interdite à la vente en 2035.