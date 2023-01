Mac mini M2 : à 699 €, il est 2 fois plus puissant que le Mac Pro à 6 500 €

Mac mini M2 © Apple

Il y a quelques jours, Apple a dévoilé de nouveaux MacBook Pro accompagnés d’un Mac mini de nouvelle génération avec puce M2. Aussi fou que cela puisse paraître, le nouveau Mac de poche fait beaucoup mieux qu’un Mac Pro vendu près de quatre fois plus cher.

Le Mac Pro d’Apple est toujours proposé à 6 499 € alors que le nouvel ordinateur personnel compact d’Apple ne coûte que 699 € pour le modèle de base, ce qui en fait moins d’un dixième du prix de la station de travail d’Apple alimentée par une puce Intel.

Le Mac mini écrase le Mac Pro dans un premier benchmark

Sur Twitter, GregsGadgets a publié deux benchmarks menés avec Geekbench 5. On y voit les scores monocœur et multicœur du Mac mini M2 et du Mac Pro basé sur Intel. À sa grande surprise, et à la nôtre également, le Mac mini obtient non seulement presque le double des performances dans le test monocœur, mais il bat également facilement la station de travail dans le test multicœur.

Mac mini (puce M2) : 1 944 en monocœur, 8 790 en multicœur

: 1 944 en monocœur, 8 790 en multicœur Mac Pro 2019 (puce Intel) : 1 019 en monocœur, 8 037 en multicœur

Ces résultats signifient que les clients et professionnels n’auront plus besoin d’un Mac Pro coûteux pour faire le travail. Cependant, ce n’est pas parce que le Mac mini l’emporte sur le Mac Pro dans Geekbench 5 qu’il gagnera dans chaque test. Malheureusement, à part Geekbench 5, GregsGadgets n’a publié aucun autre résultat, c’est donc tout ce que nous avons pour l’instant.

Le seul inconvénient de posséder un Mac mini M2 est que quelle que soit la configuration que vous achetez, vous devrez vous y tenir, car la RAM, le stockage et le SoC sont soudés à la carte mère, ce qui est exactement le contraire sur le Mac Pro. Mais même si vous ajoutez plus de RAM et d’options de stockage, un Mac mini mis à niveau sera toujours moins cher que le poste de travail actuel d’Apple.

Cela est bien évidemment dû aux performances sa puce M2 et surtout, celle de la M2 Pro, qu’Apple a dévoilé il y a peu. Pour rappel, le nouveau Mac mini est disponible de 699 € à 929 € avec puce M2 et 1 549 € avec une puce M2 Pro.