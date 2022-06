MacBook Air M2 : cette super fonctionnalité va vous coûter plus cher

C’est lors de la WWDC 2022 qu’Apple a révélé son tout nouveau MacBook Air survitaminé à la puce M2. Surpuissant et bientôt disponible en différents coloris dès 1 499 euros, nous sommes en revanche un peu moins enthousiastes par la façon dont Apple va proposer à ses clients l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus pratiques.

MacBook Air M2 © Apple

Même s’il n’aura pas vraiment créé la surprise, nous avons tous été très impressionnés par le MacBook Air 2022 et sa puce M2 18 % plus rapide que la puce M1 lors de sa présentation à la WWDC 2022 hier. Cependant, nous sommes moins intéressés par la façon dont Apple va proposer l’une de ses fonctionnalités les plus pratiques.

Un adaptateur à deux ports USB-C qui aurait pu être livré avec le modèle de base du MacBook Air M2

Cette nouveauté est un adaptateur de 35W avec deux ports USB-C. Il vous permettra de charger deux appareils sur une seule prise et vous évitera d’avoir à jongler avec le seul et unique port que contient le MacBook Air 2022. L’idée est, en soi, excellente. Mais ce qu’Apple ne précise pas, c’est qu’il ne s’agira pas du chargeur par défaut…

Si vous achetez le MacBook Air M2 d’entrée de gamme, proposé à 1 499 euros, vous obtiendrez à la place un chargeur 30 W, à port unique. Pour obtenir le chargeur double de 35 W, vous devrez soit le spécifier lors de l’achat du MacBook Air pour 20 euros de plus — ce qui n’est pas non plus incensé —, soit acheter le MacBook Air en 512 Go à 1 849 euros, avec une version GPU à 10 cœurs de la puce Apple M2.

À savoir qu’Apple propose également un chargeur rapide de 67 W pour le MacBook Air, si vous souhaitez obtenir la charge promise de 50 % en 30 minutes. Il est, lui aussi, proposé en supplément à 20 euros pour le MacBook Air de base (portant le prix à 1 519 euros donc), ou en option alternative au chargeur à deux ports pour la version haut de gamme du nouveau Mac (portant le prix à 1869 euros).

Et si vous souhaitez acheter ces chargeurs séparément pour les utiliser avec votre équipement Apple actuel ? Cela vous en coûtera 65 euros pour l’un comme pour l’autre. Bien que tout comme le MacBook Air M2, vous ne pouvez pour l’instant ni acheter le Mac, ni le chargeur double de 35W. Les deux produits arriveront probablement dès le mois prochain, comme Apple l’a vaguement indiqué lors de l’événement.

Source : Apple