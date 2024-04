Manchester City – Real Madrid en streaming : où regarder le match de Ligue des champions ?

Après une première manche étincelante, Manchester City et le Real Madrid vont s’affronter à nouveau. Avec un enjeu de taille : une qualification en demi-finale de Ligue des champions. Heure de diffusion, chaînes, streaming… Voici comment regarder le match en direct.

Mardi soir, le PSG est venu à bout du FC Barcelone tandis que le Borussia Dortmund s’est qualifié aux dépens de l’Atlético de Madrid. La Ligue des champions continue ce mercredi avec un autre choc au sommet entre deux grosses écuries. Après un match nul spectaculaire la semaine dernière (3-3), Manchester City accueille le Real Madrid en quart de finale retour de la compétition reine. Objectif du soir : se qualifier dans le dernier carré.

Difficile toutefois de faire un pronostic après un match aller aussi équilibré. On s’attend de nouveau à une pluie de buts tant les forces offensives sont légion des deux côtés. Les Mancuniens compteront notamment sur De Bruyne, Haaland et Foden pour percer les filets de la Casa Blanca. Les Madrilènes miseront quant à eux sur ses artificiers Rodrygo, Vinícius et Bellingham pour trouver la faille.

Sur quelles chaînes regarder Manchester City – Real Madrid en direct ?

Cette seconde manche sera diffusée en direct sur Canal+ et sur RMC Sport 1 à 21 heures. Si vous êtes abonné, vous pourrez donc regarder la confrontation sur votre TV ou en streaming grâce à leur application respective. On en profite pour vous rappeler qu’il est illégal de visionner des match via des IPTV pirates.

Pour accéder à Canal+ : vous devez au moins vous abonner à la formule de base proposée au tarif de 22,99 euros par mois. Pour rappel, Canal+ va déployer 18 nouvelles chaînes consacrées au football l’été prochain.

Pour accéder à RMC Sport 1 : vous pouvez vous abonner à l’offre 100 % digital. Il vous en coûtera 19 euros par mois si vous vous engagez sur un an (25 euros par mois sans engagement).

Manchester City – Real Madrid : les compositions d’équipe

Pep Guardiola et Carlo Ancelotti ont concocté les compositions suivantes :

Manchester City : Ederson – Walker (c), Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri, De Bruyne – B. Silva, Foden, Grealish – Haaland

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Nacho (c), Rüdiger, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Vinicius