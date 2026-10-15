Marre des pubs sur Android ? Cet outil gratuit va vous en débarrasser

Après plusieurs semaines de bêta, AdGuard s’apprête à lancer la version stable d’AdGuard Mini for Android. Bien plus complet que son prédécesseur, l’outil permet de bloquer les publicités dans les navigateurs et les autres applications. Il inclut même un lecteur pour regarder YouTube sans annonces.

© Adguard

Et si vous pouviez supprimer les publicités qui surgissent constamment sur votre smartphone Android ? Après plusieurs semaines de tests, AdGuard est sur le point de lancer la version stable d’AdGuard Mini for Android. “Le grand lancement est imminent ! On touche au but ! On peaufine les derniers détails. Grâce à vos premiers retours, on a déjà corrigé un bon nombre de bugs et de petits problèmes”, révèle un community manager de l’entreprise sur Reddit.

Pour rappel, le célèbre service de blocage des publicités propose déjà un adblocker sur le Google Play Store, téléchargé plus de 10 millions de fois. Sauf qu’il fonctionne uniquement avec Samsung Browser et Yandex Browser, laissant les utilisateurs de Chrome sur le bord de la route. AdGuard Mini for Android promet d’aller bien plus loin face aux réclames intrusives.

Comment AdGuard bloque les publicités sur votre smartphone Android

Sa protection DNS gratuite, qui fonctionne à l’échelle du système, bloque les publicités et les traqueurs sur l’ensemble de l’appareil, et pas seulement dans les navigateurs susmentionnés. Dès l’écran d’accueil, l’application vous guide pour créer un VPN local et activer cette protection. “C’est sans danger : tout le trafic est filtré localement. Nous n’avons pas accès à vos données”, assure AdGuard.

Vous n’êtes pas tenu d’utiliser les serveurs d’AdGuard. L’app propose également des alternatives populaires, comme Google DNS, Cloudflare, OpenDNS ou Quad9.

AdGuard Mini for Android intègre aussi un lecteur permettant de regarder des vidéos YouTube sans être dérangé par les publicités. C’est une bonne alternative au navigateur Brave qui permet aussi d’en finir avec les annonces de la plateforme de Google. Voici comment cela fonctionne :

Ouvrez l’application YouTube. Choisissez une vidéo. Appuyez sur Partager. Appuyez sur Plus Sélectionnez Afficher dans AdGuard.

L’application propose également des statistiques sur les requêtes DNS bloquées et l’activité récente. Si ces fonctionnalités de base sont gratuites, des options plus avancées (filtres personnalisés, filtres DNS, protection renforcée contre les traqueurs) sont disponibles si vous souscrivez la version payante (à partir de 2,49 €/mois pour trois appareils).

En attendant le lancement officiel, qui ne devrait plus tarder, vous pouvez rejoindre le programme bêta en cliquant ici.