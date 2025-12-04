Android : vos contacts ne manqueront plus vos appels urgents grâce à ce nouvel outil malin

Google a mis au point une nouvelle fonctionnalité pratique pour son application Téléphone. Baptisée “Motif de l’appel”, celle-ci permet de marquer un appel comme urgent afin d’inciter votre contact à décrocher en cas de nécessité.

Nous sommes tellement submergés de sollicitations que nous avons tendance à snober sciemment les appels que nous recevons. Il arrive toutefois que nos proches cherchent à nous contacter pour une raison importante et non pas simplement pour bavarder superficiellement. Pour bien marquer la différence, Google a mis au point un nouvel indicateur que l’on peut désormais faire apparaître en cas de nécessité.

Après avoir introduit le filtrage personnalisé des appels sur les smartphones Android, le géant continue d’étoffer la panoplie d’outils de son OS mobile. En l’occurrence, il diffuse actuellement une nouvelle fonctionnalité visant à inciter vos contacts à répondre aux appels urgents. Intitulée “Call Reason” (“Motif de l’appel”), cette option est en cours de déploiement dans l’application Téléphone.

Comment Android incite vos amis à décrocher à vos appels ?

Concrètement, elle vous permettra de marquer l’appel comme urgent afin d’inciter votre contact à décrocher. Ce dernier verra cette mention sur son écran d’appel et saura qu’il est important de répondre. “S’il manque l’appel, la mention “urgent” restera dans son historique d’appels, l’incitant à vous rappeler rapidement”, précise Google sur son blog. En cas d’urgence, un tel dispositif est plus impactant qu’envoyer un simple message qui risque de passer inaperçu.

Cette nouvelle option, en phase de test bêta, fonctionne exclusivement pour les contacts déjà enregistrés. Autre impératif : l’interlocuteur comme l’émetteur doivent chacun utiliser l’application Téléphone, laquelle est généralement celle par défaut sur les smartphones Android. Pour le moment, ce nouvel outil sert uniquement à signaler les appels importants. A l’avenir, il est possible que d’autres options soient proposées pour préciser encore plus le motif de l’appel.

Evidemment, il ne faudra pas en abuser. Si vous utilisez la fonctionnalité pour raconter les derniers exploits de votre chat, il est probable que votre correspondant ne vous prenne plus au sérieux. Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour sur votre smartphone Android :