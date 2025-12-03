Marre des bugs sur votre Google Pixel ? Voici la solution à vos problèmes

Google déploie actuellement sa mise à jour mensuelle dédiée aux smartphones Pixel. Ce patch salvateur permet de résoudre une avalanche de bugs persistants sur votre téléphone. Ne passez donc surtout pas à côté !

Crédit : Tom’s Guide

Alors qu’une nouvelle fonctionnalité des Pixel dédiés au monde du travail fait polémique, Google commence à déployer sa mise à jour logicielle de décembre destinée à ses smartphones maison. Celle-ci n’est autre qu’un gros patch bardé de correctifs visant à mettre fin à des bugs épineux qui empoisonnent la vie des utilisateurs. Autant dire qu’on vous conseille vivement de l’installer sans plus tarder !

Mise à jour des Google Pixel : quels problèmes sont désormais résolus ?

Le constructeur s’attaque notamment au problème de l’icône de la batterie qui affichait une barre vide ou un point d’interrogation en lieu et place de l’autonomie restante. D’autres bugs liés à l’affichage, aux connexions Bluetooth, au déverrouillage par empreinte digitale ou encore aux appels d’urgence ont également été résolus. En dehors des améliorations générales de la stabilité et des performances, voici la liste des correctifs les plus notables :

Audio

Correction d’un problème provoquant occasionnellement des plantages audio.

Batterie et charge

Correction d’un problème où l’icône de batterie pouvait apparaître vide ou afficher un point d’interrogation dans la barre d’état.

Correction d’un problème où le réglage de la limite de charge de la batterie à 80 % pouvait être incorrect dans certaines conditions.

Bluetooth

Correction d’un bug empêchant occasionnellement la connexion avec certains appareils ou accessoires Bluetooth.

Affichage et graphisme

Correction d’un problème entraînant un clignotement ou un écran noir.

Correction d’un problème provoquant le blocage ou le gel occasionnel de l’écran.

Correction d’un bug entraînant une baisse de luminosité de l’écran, nécessitant de l’éteindre puis de le rallumer pour retrouver la luminosité normale.

Correction d’un problème où l’écran ne réagissait pas immédiatement lors du déverrouillage depuis l’affichage permanent.

Correction d’un souci provoquant le scintillement ou l’extinction de l’écran interne des Pixel pliables au lancement de certains jeux.

Cadre logiciel

Correction d’un bug pouvant entraîner un manque de mémoire lorsque les écrans de démarrage ne se fermaient pas correctement.

Correction d’un problème de stabilité du mode Picture-in-Picture lors des changements d’affichage.

Téléphonie

Correction de problèmes provoquant une instabilité et des dysfonctionnements intermittents de la fonction d’appel d’urgence.

Tactile

Correction de soucis empêchant le déverrouillage par empreinte digitale dans certaines conditions.

Interface logicielle

Correction d’un problème pouvant provoquer le scintillement du clavier ou son absence lors de la recherche dans le tiroir d’applications.

Correction du souci d’affichage d’un écran blanc au lancement des commandes Google Home. Correction d’un problème pouvant provoquer le gel de l’écran lors de l’utilisation de la navigation gestuelle ou du changement d’application.

Correction d’un bug où les sons de notification des messages ne se déclenchaient pas.

Correction d’un problème empêchant les gestes de balayage vers le haut de déclencher l’aperçu ou de quitter les applications.

Correction d’un bug pouvant provoquer le plantage de l’interface système lors de l’utilisation des boutons d’accueil dans les notifications.

Quels sont les Google Pixel éligibles à la mise à jour de décembre ?

Le déploiement du patch a débuté et se poursuivra progressivement au cours des prochains jours. Espérons que les utilisateurs n’aient pas une mauvaise surprise comme lors de la mise à jour de mai dernier qui avait provoqué chute d’autonomie et surchauffe sur certains Pixel. Voici les modèles qui pourront prétendre à la mise à jour de décembre :

Source : Google