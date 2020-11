Marvel : Citizen sort une montre Iron Man pour les fans de Tony Stark

Devenu iconique et intemporel après avoir sauvé le monde et les siens dans Avengers : End Game, Iron Man demeure désormais un héros majeur de la franchise. En hommage au super-héros, Citizen vient tout juste de commercialiser un nouveau modèle baptisé I Love You 3000. Copie conforme du cadeau de Pepper à Tony, le modèle a été repéré dans une boutique du parc Disney World.

Le cadeau original de Pepper Potts à Tony – Crédit : Marvel Studios

« Preuve que Tony Stark à un cœur » indique ainsi la montre sur sa jante, en référence au message inscrit sur le cadeau de Pepper Potts. Le précieux bijou comporte également le logo de la firme Marvel et la signature de Tony Stark sur son verso.

Une montre unique pour fêter un super-héros de légende

Disponible uniquement chez Uptown Jewelers , la montre est vendue au prix de 500 dollars. Il existe également d’autres montres issues de l’univers Marvel. Ces dernières sont exposées dans le même magasin à Disney World et valent bien moins chères ! La montre I Love You 3000 fait partie de la ligne Eco-Drive de Citizen, alimentée par la lumière. Les montres Eco-Drive convertissent tout type de lumière en énergie pour alimenter une montre, stockant le surplus sur une cellule d’alimentation. La montre est livrée dans un écrin rouge, comportant une carte collector.

PHOTOS: New Limited Edition Marvel Citizen “I Love You 3000” Iron Man Watch Arrives at Walt Disney Worldhttps://t.co/j6Av1gO7QG pic.twitter.com/kAiodQrxvl — WDW News Today (@WDWNT) November 5, 2020

I Love You 3000 fait bien évidemment référence au message d’amour partagé entre Tony et sa fille. Dans une récente interview, Robert Downey Jr est d’ailleurs revenu en détail sur le sens de cette mystérieuse phrase. Au départ, les scénaristes avaient prévu que Tony dise seulement « je t’aime énormément ». Mais les propres enfants du comédien lui disent au quotidien « je t’aime 3000 fois » . Trouvant la formule plus poétique, les scénaristes ont donc modifié le script en conséquence. Ce choix permet à Downey Jr d’imposer une patte personnelle au personnage de Tony, le rendant encore plus sincère et touchant dans sa relation avec sa fille.

Si les fans ont massivement partagé le visuel de cette nouvelle montre, le prix de vente en freine pour le moment plus d’un. Certains préféreront se réconforter en revisionnant les films, pour mieux profiter du confinement

