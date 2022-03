Marvel : pourquoi Venom déteste Spider-Man ?

Le cross-over Sony/Marvel entre Spider-Man et Venom se fera prochainement, comme le suggère une scène post-crédits du film d’Andy Serkis. Un duel au sommet très attendu par les fans, curieux de voir comment le Tisseur va se défaire du redoutable symbiote qui ne fait qu’un avec Eddie Brock. Mais quelle est l’origine de l’inimitié entre les deux personnages ?

Journaliste d’investigation, Brock est déterminé à faire la lumière sur l’identité du tueur en série Sin-Eater. Persuadé qu’il s’agit d’Emil Gregg après les confessions de ce dernier, il révèle publiquement son identité. Sauf que le reporter faisait en réalité fausse route, Spider-Man parvenant finalement à capturer le véritable tueur. Un coup de massue pour Eddie Brock qui voit sa crédibilité journalistique voler en éclats à cause de cette fake news.

Venom : un ennemi de longue date de Spider-Man

À cette réputation en berne s’ajoute le départ de sa femme qui le quitte. Dans un état psychologique très instable, il pense alors sérieusement à se suicider quand il fait la rencontre d’un symbiote extraterrestre. Celui-ci vient d’être rejeté par Peter Parker grâce à Red Richards des Quatre Fantastiques qui s’est servi d’un canon sonique pour réaliser cette tâche délicate. Un rejet qui fait naître chez le symbiote une haine féroce contre le Tisseur. À l’instar de son nouvel hôte Eddie Brock dont la carrière a été mise à mal par l’homme-araignée.

Mettant en commun leur détestation de Spidey, ils tenteront ensuite à moult reprises de se venger par l’entremise de Venom qui aura d’ailleurs le droit prochainement à un troisième opus. Un film qui mettra enfin en scène le Tisseur aux prises avec l’antagoniste ? Difficile à dire pour le moment même si certaines rumeurs abondent en ce sens.

Malgré une tripotée d’antagonistes à l’instar de Docteur Octopus, Bouffon vert et Electro, Spider-Man: No Way Home n’a pas intégré Venom dans son intrigue.

