Marvel : Star Wars a inspiré les réalisateurs d’Infinity War et Endgame

Les frères Russo, réalisateurs de Captain America : Civil War, Infinity war et Endgame, sont de grands fans de Star Wars. Et la saga de George Lucas les a d’ailleurs beaucoup influencés dans leur travail chez Marvel.

Les deux metteurs en scène avaient déjà évoqué le parallèle entre Infinity War et L’Empire contre-attaque, deux films se concluant par un échec des héros. La dernière trilogie Star Wars ne correspond pas forcément à la vision que les deux frères avaient de la saga, mais tous les films de la franchise ont grandement inspiré le duo pour l’écriture des deux derniers Avengers.

Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, Joe Russo va même jusqu’à dire que leurs récents films Marvel étaient un peu leur « Empire Star Wars ». « Je pense, vous savez, le fait que Star Wars soit si important pour nous en grandissant, nous avons dû faire notre Empire Star Wars Empire dans Infinity War et Endgame. C’était vraiment notre expression de ce que ces films commerciaux signifiaient pour nous en tant qu’enfants et de ce que nous leur avions pris et des schémas de structure narrative qui étaient si profonds pour nous. Nous avons pu reproduire ces modèles dans ces films », déclare Russo.

Créer des expériences cinématographiques inoubliables

En plus des structures narratives, les deux réalisateurs se sont également inspirés de la manière dont Star Wars utilise notamment la musique pour créer de grands moments de cinéma très intenses. « La musique et l’iconographie et le drame de tout cela qui créent en quelque sorte l’émotion et une sorte d’excitation et de frisson et de danger et de péril. », évoque également Joe Russo. Avec Endgame, et notamment sa bataille finale épique, les réalisateurs ont tenté de créer une de ces « expériences cinématographiques » que les spectateurs se remémoreront pendant longtemps.

Fans de la saga de George Lucas depuis l’enfance, les frères Russo ne sembleraient également pas contre l’idée de réaliser un prochain film de la franchise. « Ce serait passionnant de jouer dans ce bac à sable. », ont-ils récemment confié au site Comic Book Movie. Pour l’instant, les deux metteurs en scène semblent cependant bien occupés avec des projets impliquant notamment Robert Downey Jr. ainsi que d’autres acteurs de la famille Marvel. Quant à Star Wars, l’avenir au cinéma de la saga est pour l’instant très flou. Lucasfilm et Disney semblent vouloir ralentir le rythme des sorties. En attendant, les productions pour le petit écran se multiplient, avec de nombreuses nouvelles séries dans l’univers Star Wars qui sortiront prochainement sur Disney+.

Source : Comic Book