Marvel : tous les Captain America sont voués à l’échec

Devenir Captain America est un honneur, mais aussi une immense responsabilité aux effets parfois destructeurs. Steve Rogers, le tout premier Captain America, en a fait l’expérience, et sa relève n’échappera pas à ce destin.

John Walker dans Falcon et le Soldat de l’Hiver – Crédit : Marvel Entertainment

Captain America est un produit du gouvernement américain. Un héros plein de symboles et de principes, mais avant tout un super-soldat aux ordres du gouvernement. Et lorsque ces ordres vont à l’encontre des idéaux de celui qui détient le bouclier, les choses se compliquent. Pour Steve Rogers, ce sont les accords de Sokovie qui ont créé la rupture. Ne voulant pas laisser le gouvernement contrôler les Avengers, Rogers décide de ne pas se soumettre à cette loi et confirme définitivement son opposition à ceux qui l’ont créé.

John Walker se révèle

Le nouveau Captain America choisi par le gouvernement américain dans Falcon et le Soldat de l’Hiver est John Walker, un vétéran de l’armée américaine. Celui-ci semble plein de bonnes intentions, et décidé à suivre à la lettre ce que le gouvernement lui demandera de faire. C’est le chemin qu’il a suivi toute sa carrière, et il ne compte pas en dévier. Mais sa personnalité plus égocentrique et plus sombre que celle de Rogers, le poussera certainement à bafouer les valeurs essentielles de Captain America. Après avoir été rejeté à deux reprises par Wilson et Barnes, Walker commence d’ailleurs déjà à révéler son côté obscur, avertissant les deux hommes de se tenir loin de lui. N’ayant pas les pouvoirs de Rogers, le vétéran pourrait d’ailleurs bientôt tenter de s’injecter le sérum.

Sam Wilson, un Captain America en conflit avec le gouvernement ?

On le sait, Walker ne restera pas le nouveau Captain America très longtemps. C’est en effet Sam Wilson qui finira par enfiler le costume du Super-Soldat, dont on a pu voir un aperçu sur une figurine. Mais pour l’allié de Rogers, le rôle de Captain America sera également difficile à tenir. Bien que Sam partage les mêmes valeurs que l’ancien Avenger, sa relation avec le gouvernement est déjà ternie par les événements passés. Wilson s’est ligué avec Rogers contre les Accords de Sokovie dans Captain America : Civil War. Des années plus tard, sa confiance en l’armée est à nouveau heurtée, lorsqu’il découvre que celle-ci a confié le rôle à Walker. Il sera donc très intéressant de découvrir comment Sam Wilson va remettre la main sur le bouclier.

Le reprendra-t-il des mains de Walker afin d’honorer l’héritage et la confiance de Rogers ? Comment parviendra-t-il à gérer la pression de ce symbole patriotique sans aller à l’encontre de ses valeurs ? Les réponses dans les prochains épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+.

Source : SCREEN RANT