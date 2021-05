Marvel : un fan imprime en 3D les Pierres d’infinité et les objets qui les contiennent

Dans l’univers Marvel, les Pierres d’infinité, aussi appelées Gemmes de l’infini, jouent un rôle extrêmement important. Ces artéfacts cosmiques renferment des pouvoirs très puissants. Au total, on en compte 6 : la Pierre de l’Espace en bleu, la Pierre de Réalité en rouge, la Pierre du Pouvoir en violet, la Pierre de l’Esprit en jaune, la Pierre du Temps en vert et la Pierre de l’Âme en orange.

Les 6 Pierres d’infinité – Crédit : u/njtricker609 / Reddit

Dans le MCU, les Gemmes de l’infini apparaissent progressivement. Elles sont initialement stockées dans leur unité de confinement respective. Celles-ci sont réparties à travers l’univers. En effet, elles n’ont pas toujours été regroupées comme elles le sont dans Avengers : Infinity War lorsque Thanos arrive à les réunir dans le Gantelet d’infinité avant de claquer des doigts. Finalement, l’existence de Thanos est réduite en poussière par le snap d’Iron Man muni du Gantelet et des 6 Pierres d’infinité dans Avengers : Endgame. D’ailleurs, le Titan fou a connu la mort la plus horrible de toute l’histoire des comics de Marvel.

La Pierre de l’Esprit contenue dans le Sceptre de Loki était la plus compliquée à réaliser

Un fan inconditionnel de Marvel à l’esprit très créatif a ainsi eu l’idée d’imprimer en 3D les 6 Pierres d’infinité. En plus des artéfacts en eux-mêmes, il a aussi imprimé toutes les unités de confinement qui contiennent initialement les précieuses Gemmes de l’infini. Il a ensuite partagé sa création sur Reddit. Vous pouvez voir les photos en cliquant sur le post ci-dessous.

Le résultat est très impressionnant. On pourrait croire qu’il s’agit d’un décor officiel réalisé pour un évènement de Marvel et non d’une œuvre d’un fan. Un utilisateur lui a demandé comment il alimente les Pierres pour les garder allumées, ce à quoi il a répondu qu’il se sert tout simplement de batteries Lipo. Il a d’ailleurs précisé que la Pierre de l’Esprit dans le Sceptre de Loki était la plus difficile à réaliser. De plus, tous les objets de la collection peuvent s’ouvrir pour accéder aux Gemmes de l’infini, comme dans les films Marvel.

Enfin, ce n’est pas la première fois que l’utilisateur « u/njtricker609 » partage ses créations en rapport avec différents univers. Il y a seulement quelques jours, il avait notamment présenté les Lames du Chaos de God of War imprimées elles aussi en 3D.

