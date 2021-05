Mass Effect Legendary Edition sera jouable à 60 FPS sur PS5 et 120 FPS sur Xbox Series X

Excellente nouvelle pour les fans de Mass Effect. Nous n’avions jusqu’à présent aucune idée des performances de Mass Effect Legendary Edition sur les consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. La plupart des jeux comme Ratchet & Clank qui a récemment bénéficié d’une mise à jour 60 FPS sur PS5 voient leurs performances s’améliorer sur les consoles next-gen. L’éditeur Electronic Arts vient donc de confirmer que la compilation remastérisée de Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) et Mass Effect 3 (2012) sera jouable à 60 FPS sur PS5 et à 120 FPS sur Xbox Series X.

Mass Effect Legendary Edition – Crédit : Electronic Arts

La communauté s’attendait néanmoins à de meilleures performances visuelles sur les consoles next-gen. En effet, le directeur de la Legendary Edition, Mac Walters, avait révélé l’année dernière à nos confrères d’IGN que les développeurs avaient prévu d’autres nouveautés en plus « des temps de chargement plus rapides que vous attendez du SSD ». Mac Walter faisait donc déjà référence au nombre plus élevé d’images par seconde.

Deux modes graphiques seront disponibles sur console

Le mois dernier, BioWare avait également dévoilé les changements apportés au gameplay. Une semaine plus tard, il avait partagé une vidéo comparative des améliorations graphiques entre la trilogie originale et la trilogie remastérisée. En plus de la PS5 et de la Xbox Series X, Electronic Arts a partagé les performances attendues de Mass Effect Legendary Edition sur toutes les consoles qui accueilleront le jeu la semaine prochaine. Sur n’importe quelle console, vous aurez le choix entre deux modes graphiques.

Le mode « Favoriser qualité » met l’accent sur la fidélité visuelle même s’il faut diminuer le nombre d’images par seconde. Quant au mode « Favoriser fréquences d’images », il affiche des FPS plus élevés au détriment de la fidélité visuelle. Vous pouvez retrouver ci-dessous le tableau de comparaison des performances de Mass Effect Legendary Edition en fonction de la plateforme et du mode choisi.

Les performances de Mass Effect Legendary Edition sur les différentes consoles – Crédit : Electronic Arts

Le contenu bonus des éditions Deluxe de Mass Effect 2 et de Mass Effect 3 disponible au téléchargement

Deuxième bonne nouvelle, Electronic Arts a mis en ligne le contenu bonus des éditions Deluxe de Mass Effect 2 et de Mass Effect 3. Vous pouvez donc gratuitement télécharger le fichier de 1,7 Go qui contient 88 musiques de la trilogie, 2 artbooks PDF de Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ainsi que 2 BD numériques : le premier numéro de Mass Effect : Rédemption et de Mass Effect : Invasion de l’édition limitée de Dark Horse.

Enfin, le contenu bonus donne accès à la lithographie numérique du célèbre vaisseau Normandy. Mass Effect Legendary Edition sera disponible le 14 mai sur PC, Xbox One et PS4 et jouable sur PS5 et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité.

Source : IGN