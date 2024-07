Tekken 8 : Heihachi Mishima de retour, voici quand le personnage sera jouable

© Bandai Namco

Tekken 8 fait partie des jeux de combat sur lequel les meilleurs joueurs du monde se sont affrontés lors de l’EVO 2024 à Las Vegas. Il s’agit d’un événement aussi important pour les compétiteurs professionnels que pour les éditeurs et les studios de développement.

Il arrive que ces derniers profitent de l’exposition de leur titre pour faire de grosses annonces. Bandai Namco n’a pas loupé le coche, puisque l’entreprise japonaise a révélé qu’un certain Heihachi Misihima allait faire son grand retour en tant que personnage jouable dans l’excellent Tekken 8.

Heihachi Mishima de retour dans Tekken 8, mais pas encore de gameplay du personnage

Après Eddy Gordo en avril et Lidia Sobieski cet été, le troisième personne ajouté à Tekken 8 comme DLC se nomme Heihachi Mishima. Le papa de Kazuya, personnage majeur de la longue histoire de Tekken, fait son grand retour dans le casting.

Le trailer d’annonce partagé par Bandai Namco montre le combattant littéralement revenir d’entre les morts. Les fans ne peuvent pas encore voir Heihachi se battre face aux autres membres du roster, mais cela ne devrait pas tarder.

À l’occasion de l’arrivée d’Heihachi Mishima dans le jeu, le mode histoire de Tekken 8 devrait s’étoffer afin de donner la scène qu’il mérite au personnage culte. On imagine qu’Heihachi devrait rapidement se placer parmi les personnages plébiscités par les joueurs. Entre Reina, Jin, Kazuya, Jun et Heihachi, les fans des familles Mishima et Kazama sont servis.

Il faut simplement espérer que son arrivée ne déséquilibre par le jeu, mais la complexité du personnage devrait empêcher cela. Quoi qu’il en soit, les patchs de Tekken 8 viendront rapidement rétablir la situation si c’est le cas. Rappelons qu’un quatrième personnage dont l’identité reste inconnue s’ajoutera au casting du titre cet hiver.