Mastercard et PayPal : un partenariat d’envergure pour façonner l’avenir des paiements avec l’IA

Mastercard et PayPal s’associent pour développer une intelligence artificielle destinée aux entreprises. Cette technologie vise à simplifier les opérations, à améliorer la sécurité et à moderniser la façon de gérer les paiements.

Finance, marketing et e-commerce : l’IA s’installe au cœur de l’économie mondiale

L’intelligence artificielle dite « basée sur les agents » vient de connaître une avancée majeure. Deux géants mondiaux du paiement, Mastercard et PayPal, ont annoncé un partenariat d’envergure pour créer des solutions d’IA destinées aux entreprises.

Ce partenariat a pour but de créer des agents intelligents capables d’effectuer seuls et en toute sécurité différentes tâches liées aux affaires. En réunissant leurs systèmes de paiement et leurs données, Mastercard et PayPal veulent permettre à ces agents d’agir directement pour les utilisateurs. Cette collaboration pourrait changer la façon dont les gens utilisent les services financiers et achètent en ligne.

Le marketing digital se réinvente grâce aux agents d’intelligence artificielle

Cette avancée technologique ne concerne pas uniquement le domaine financier. Le secteur du marketing digital connaît lui aussi une transformation importante. Les experts estiment que le référencement (SEO) du futur sera un travail d’équipe entre humains et agents d’IA.

Les futures équipes de référencement (SEO) seront mixtes. Les humains établiront la stratégie, tandis que les agents d’IA prendront en charge les tâches techniques. Les contenus en ligne devront désormais offrir des réponses claires et précises aux internautes, au lieu de se limiter à partager des liens. De plus, avec les progrès de la recherche vocale, l’utilisation d’un langage naturel et conversationnel devra être essentielle pour apparaître dans les résultats.

Google introduit de nouveaux outils

Google continue d’adapter ses outils pour suivre ces évolutions. Les campagnes PMax offrent maintenant des options d’exclusion, afin que les annonceurs puissent ne pas viser certains groupes de clients. Dans Search Console, une nouvelle fonction nommée Query Groups classe automatiquement les recherches par thèmes grâce à l’intelligence artificielle, ce qui rend l’analyse des résultats plus simple.

De plus, certains utilisateurs ont découvert une nouveauté dans Google Ads, appelée “Stratégies d’investissement”, conçue pour aider à mieux contrôler et répartir les budgets publicitaires.

Source: Beecommerce