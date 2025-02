L’avenir de l’IA pourrait bien être Open Source, grâce à la Chine !

Les modèles IA propriétaires, trop limités par leur licence d’utilisation sont en train de se faire attaquer par une nouvelle vague d’IA venue de Chine : le 100 % Open Source, gratuit et de grande qualité…

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

L’intelligence artificielle commence à être partout. Entre Microsoft qui a inclus ChatGPT dans Bing dès son arrivée, ou l’introduction des modules Copilot dans l’ensemble des systèmes de Windows et d’Office, Google qui a développé Gemini et l’intègre à Android, à ses applications de productivité ainsi qu’à YouTube, et les entreprises spécialisées dans l’IA comme OpenAi, mais aussi Anthropic (Claude), Mistral (le petit français), etc.

La plupart des modèles de langages sont propriétaires, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec, à moins que cela soit prévu dans la licence. Quelques entreprises comme Meta ont décidé de proposer des modèles Open Source, comme Llama, mais jusqu’à présent rien qui ne soit venu ébranler ce qui était déjà en place.

Ces dernières semaines, l’arrivée de DeepSeek un modèle chinois Open Source, accessible par tous et entièrement gratuit a rebattu les cartes. Cela s’est notamment traduit par l’arrivée des meilleurs modèles langage d’OpenAi directement au sein de la version gratuite de ChatGPT, alors que jusqu’à présent seuls les abonnés payants pouvaient y accéder. On peut aussi trouver de nouveaux partenariats comme celui de Free qui a décidé d’offrir gratuitement la version pro de Mistral AI à ses abonnés.

GOKU, encore un modèle ouvert pour concurrencer OpenAI et les autres

Après le succès de DeepSeek, la Chine continue de développer des modèles ouverts et Open Source. Le nouveau modèle en date se nomme Goku et il a été développé par ByteDance. Si ce nom ne vous est pas étranger, c’est parce qu’il s’agit de la firme à l’origine de TikTok ou de l’application de montage vidéo CapCut.

“ByteDance, la société mère de TikTok, vient de lancer GoKu AI, un modèle avancé conçu pour générer des vidéos et des images à partir de texte. Le nouveau modèle d’IA open source originaire de Chine peut générer des vidéos et des images très réalistes en tapant simplement quelques mots.”

Le modèle a été développé par un consortium de chercheurs et d’ingénieurs chinois, son but est d’aider à promouvoir le développement de l’intelligence artificielle, mais de manière collaborative, d’où le choix du modèle Open Source (ghacks).

Le modèle Goku est un modèle de langage qui permet la création à partir d’une description textuelle de vidéos, d’images, d’avatars, etc. Vous pouvez également lui fournir une image pour qu’il la transforme en vidéo, etc. Les utilisations possibles incluent les campagnes de marketing, la mise en avant de produits, etc.

L’avenir de l’IA serait Open Source ?

D’après ghacks, l’arrivée d’un nouveau modèle Open Source vient compléter ce qui se dessine déjà à l’international : l’accroissement de la compétition au développement IA.

Les modèles Open Source rendent l’IA accessible à qui le souhaite. Ils proposent des solutions flexibles qui peuvent être adaptées aux besoins de chacun, à condition de disposer de développeurs spécialisés. Cette approche contraste avec les modèles propriétaires, qui sont souvent limités par des licences et moins modulables.

L’introduction de Goku met en évidence l’influence croissante de l’IA Open Source sur l’avenir de la technologie. En favorisant la collaboration et l’innovation, les modèles ouverts contribuent à la démocratisation de l’IA, rendant les technologies avancées accessibles à un plus large public.

Cette évolution du paysage de la technologie IA vers des modèles de développements ouverts permet une approche plus inclusive et collaborative. Cette démarche pourrait changer les stratégies actuelles au sein de la communauté IA.