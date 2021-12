Mega Man, notre robot de super combat bien-aimé obtient enfin son film d’action sur Netflix

« Mega Man, un film d’aventure de science-fiction inspiré du jeu vidéo Capcom, est actuellement en développement. Le script est écrit par Henry et Rel, avec la production de Chernin Entertainment. Les détails sont top secret pour le moment… » L’adaptation des jeux vidéo Mega Man de Capcom a été annoncée en 2018, puis plus rien. Ou plus grand-chose. Jusqu’à ce qu’enfin des nouvelles nous parviennent, très récemment.

Mega Man – Crédits : Capcom/Netflix

Les créateurs Henry Joost and Ariel Schulman sont à l’origine de la nouvelle, et l’ont annoncé sur le site de leur boite de production, supermarche. « Henry, Rel et leur producteur interne Orlee-Rose Strauss maintiennent une liste de développement active. Les caractéristiques de leurs travaux incluent une adaptation de MEGA MAN de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et dirigent. »

Une adaptation que sa popularité justifie entièrement

Connaissez-vous l’histoire d’un enfant-robot qui doit affronter de nombreux ennemis au cours de mille et une aventures ? Assurément, les fans de jeux vidéo n’ont pas tardé à identifier l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire des consoles vidéo : Mega Man. Ce personnage, par sa popularité, a remporté le droit à avoir son adaptation il y a quelques années. Seulement, en cours de route, beaucoup de choses ont changé.

Une création retardée par le rachat de Fox par Disney

Le rachat de Fox par Disney a provoqué un changement radical dans les choix et priorités des distributeurs. Un nettoyage brutal des projets que Fox avait en cours a été effectué, et l’un des principaux affectés fut le film Mega Man.

Comme il ne pouvait en être autrement, Netflix a donné son feu vert à la véritable adaptation en image de Mega Man. Le film commencerait sa production avec la ferme intention d’être diffusé sur la plateforme de streaming pour la fin de 2022. On espère que cette fois les choses se passeront bien et que Mega Man deviendra le film que l’on attend depuis si longtemps.

Source : Comicbook