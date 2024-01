Meilleure tablette graphique : quel modèle acheter en 2024

Notre top 3 des meilleures tablettes graphiques

Les tablettes graphiques sont des appareils qui permettent de dessiner, de créer ou de modifier des images numériques à l’aide d’un stylet. Elles s’adressent à tous ceux qui ont besoin d’exprimer leur créativité sur un support numérique, que ce soit pour le loisir, le travail ou les études. Elles ont un usage très polyvalent et malgré son nom de tablette “graphique”, elle ne se destine pas uniquement à cet usage.

Elle est utilisée effectivement par des graphistes, mais aussi par d’autres professions comme des architectes, des illustrateurs et des photographes. Certains modèles peuvent être entièrement autonomes, quand d’autres ont besoin de se connecter à un ordinateur. En général, les modèles au tarif agressif sont dépourvus d’écran, mais dès que l’on monte un peu en gamme, les produits en sont équipés. Voici notre top des meilleures tablettes graphiques en 2024.

One By Wacom small, la tablette graphique pas chère

Prix agressif Qualité de fabrication

Qualité de fabrication Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation Stylet dépourvue de batterie, donc pas nécessaire de le recharger On n’aime pas Précision du stylet qui peut vite montrer ses limites

Précision du stylet qui peut vite montrer ses limites Pas de compatibilité sans fil

Se faire la main sur un appareil d’entrée de gamme avant de passer à un modèle à plusieurs centaines d’euros est une excellente idée. La One By Wacom small est proposée au prix ultra agressif de 40 euros. Bien qu’elle ne soit pas dotée d’écran, elle dispose d’une large compatibilité puisqu’elle fonctionne avec MacOS, Windows et ChromeOS. L’utilisation est un jeu d”enfant puisqu’il suffit simplement de la brancher au port USB de votre appareil. L’installation d’un driver sera nécessaire pour la faire fonctionner.

Si les gauchers sont souvent laissés pour compte, la marque nipponne a rendu cet appareil utilisable aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. A ce prix, la tablette intègre déjà 2048 niveaux de pressions grâce au stylet fourni. Pour un novice, ce sera amplement suffisant et il sera possible de dessiner et de retoucher des photos facilement. Il s’agit ici de la version small, dont les dimensions de 15,2 x 9,5 cm affichent une diagonale de 8 pouces exploitables pour travailler.

En ce qui concerne l’interface, c’est très simple puisqu’elle se résume à deux boutons situés sur le stylet. L’ensemble possède une qualité de fabrication très honorable à ce prix. Si vous avez peur de la petite taille, vous pouvez toujours vous diriger vers la version medium, trouvable aux alentours de 60 euros.

Wacom Intuos Pro Small, la tablette graphique pour les initiés

229.99€ Voir l’offre On aime Précision remarquable

Précision remarquable Prise en charge du multitouch

Prise en charge du multitouch Connexion via USB-C ou Bluetooth On n’aime pas Pas de logiciels fournis

Si vous êtes déjà un utilisateur confirmé après vous êtes entraîné sur un produit peu onéreux, il est naturel que vous souhaitez prendre un modèle plus précis. Restons chez Wacom avec l’Intuos Pro Small. Il s’agit toujours d’un modèle sans écran. Cette fois-ci, la sensibilité à la pression atteint 8192 niveaux et reconnait 50 niveaux d’inclinaisons, en plus du multitouch. De plus, sa résolution de 5080 LPI vous assure une précision chirurgicale. Vous êtes bien plus précis, tant sur l’aperçu 3D, que la modélisation et l’illustration.

Elle dispose d’une connectivité étendue grâce à sa connexion filaire USB-C ou Bluetooth, au choix. Vous pouvez paramétrer 8 boutons afin de créer les raccourcis. Comme souvent chez le fabricant japonais, vous avez le choix entre trois tailles : S, M et L. Comme pour la One, vous pouvez toujours choisir une taille supérieure si vous craignez que la surface de travail soit trop juste.

Xencelabs Pen Tablet Medium, la meilleure tablette graphique sans écran

Xencelabs Pen Tablet Medium la meilleure tablette graphique sans écran 317.51€ Voir l’offre On aime Personnalisation ultra complète

Personnalisation ultra complète Précision chirurgicale de 8 192 niveaux

Précision chirurgicale de 8 192 niveaux Connexion sans fil

Connexion sans fil Fine et légère On n’aime pas Télécommande peu utile (et vendue séparément)

Cette tablette se présente sous la forme d’un format A4, puisque nous avons ici les mêmes dimensions qu’une feuille de papier. Elle est sans-fil et a une autonomie très honorable de 16 heures et se recharge via un câble USB-C. Comme la plupart des appareils de ce genre, le stylet dispose de trois boutons configurables pour vous permettre de leur attribuer des raccourcis. Cela peut paraître peu, mais elle est livrée avec une télécommande composée de huit boutons supplémentaires et d’une molette. Au total c’est 40 raccourcis qui peuvent être paramétrés.

Xencelabs a développé un logiciel ultra complet vous permettant de personnalité les fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser les fonctions de la télécommande, des deux stylets, et de la télécommande, ainsi que les LED. Tout est personnalisable, surtout pour les stylets : le degré d’inclinaison, la sensibilité ainsi que la pression exercé par l’outil.

Pour couronner le tout, la Xencelabs Pen Tablet Medium se révèle fine et légère, avois un poids contenu avoisinant les 400g. Vous pouvez donc l’emporter n’importe où et sans difficulté. Elle est une excellente tablette nomade. Le seul point noir de ce produit est la télécommande, qui n’a au final pas grand intérêt. Les raccourcis claviers restent en effet plus pratiques.

XP-PEN Artist 13,3 pouces Pro, le meilleur rapport qualité prix pour une tablette avec écran

XP-PEN Artist 13,3 pouces Pro le meilleur rapport qualité prix pour une tablette avec écran 259.99€ Voir l’offre On aime Très bel écran

Très bel écran Rapport qualité / prix intéressant (surtout en ce moment)

Rapport qualité / prix intéressant (surtout en ce moment) Précision remarquable

Précision remarquable Ergonomie impeccable On n’aime pas Relativement lourde

Relativement lourde Dépendante d'un ordinateur

Si vous avez absolument besoin d’un écran, la XP-PEN Artist 13,3 Pro est sans doute taillée pour vous. Elle est dotée d’une jolie dalle IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) qui prend en charge 8 192 niveaux de pressions du stylet. L’écran reconnaît aussi l’inclinaison du stylet passif pour des travaux toujours plus fluides et précis. La colorimétrie est très bien calibrée, idéal pour travailler avec précision sur les couleurs de votre création.

De même, la luminosité est très correcte, épaulée par un filtre anti-reflets efficace afin de travailler en toute sérénité. Le design est dans l’ensemble élégant et ergonomique, avec une roulette rouge et 8 touches de raccourci personnalisables. Le tout est fluide et promet un rapport qualité / prix intéressant.

Forcément, avec cette taille de 13,3 pouces, la tablette n’est pas un poids plume puisqu’elle pèse 2 Kg. Cela reste lourd pour un accessoire graphique, d’autant qu’elle est dépendante d’un ordinateur et ne peut pas fonctionner seule. Lancé au prix initial de 330 €, la tablette est trouvable à prix dérisoire en ce moment pendant les soldes.

iPad Pro M2 11 pouces : la tablette graphique la plus haut de gamme

1,069.99€ Voir l’offre On aime Ecran parfait

Ecran parfait Performances de la puce M2

Performances de la puce M2 Tablette polyvalente On n’aime pas Apple Pencil vendu séparément

C’est vrai, il ne s’agit pas vraiment d’une tablette graphique. Mais l’iPad Pro est devenue une référence pour les professionnels. Avec sa puce M2 empruntée aux ordinateurs iMac et Macbook, elle peut faire tourner les logiciels les plus lourds sans aucun problème. D’ailleurs, son Apple Pencil (vendu séparément) peut la transformer en véritable tablette graphique et s’utiliser sur de nombreux logiciels de renom comme Photoshop-Lightroom, Power Director ou encore de la modélisation 3D comme Nomad Sculpt.

L’avantage qu’elle possède, contrairement à certaines tablettes graphiques, est qu’elle peut évidemment fonctionner sans ordinateur. Il s’agit malgré tout d’un iPad. De même, les logiciels comme ceux de la suite Adobe Creative Cloud peuvent être synchronisés avec votre ordinateur Mac ou même votre iPhone. Vous pouvez continuer votre progression sur n’importe quel support.

Elle comprend une puce M2 composée d’un CPU 8 cœurs et d’un GPU 10 cœurs, idéal pour tenir de nombreuses années. Enfin, la réputation d’Apple pour le calibrage parfait de ses dalles n’est plus à démontrer. Ici, vous profitez d’un écran Liquid Retina multitouch d’une résolution de 2388 x 1668 pixels et de superbes couleurs. C’est justement ce que l’on demande à une tablette graphique avec écran.

Wacom Cintiq Pro 16, la tablette graphique démesurée pour les experts

Ecran irréprochable Qualité de fabrication inégalable

Qualité de fabrication inégalable Fonctionnalité multitouch

Fonctionnalité multitouch Taille confortable

Taille confortable Poids relativement léger pour un tel gabarit On n’aime pas Télécommande vendue séparément (et chère)

Autant le dire tout de suite, cette tablette ne vous sera d’aucune utilité si vous débutez. Cette Wacom Cintiq Pro 16 s’adresse à un panel très restreint de professionnels de l’art et de la modélisation. La sensibilité à la pression est dotée de 8192 niveaux. Elle est dotée d’un somptueux écran 4K UHD IPS. L’espace colorimétrique gargantuesque vous assure une excellente fidélité des couleurs pour vos créations. C’est d’ailleurs l’un des points essentiels demandés aux tablettes graphiques.

De plus, le taux de contraste de 1000/1 renforce considérablement les détails. Le stylet Pro Pen 2 est capable de détecter l’inclinaison afin d’accroître considérablement la précision de vos mouvements. Sa résolution de 5080 LPI vient chapeauter cet excellent outil qui se révèle comme un véritable crayon. De plus, la dalle dispose d’une fonctionnalité tactile avec une saisie multitouch si vous souhaitez utiliser vos doigts. Vous pouvez zoomer, dézoomer et passer d’un logiciel à un autre.

L’ergonomie aurait pu être son point fort, si la télécommande contenant les boutons n’était pas vendue séparément. En effet, celle-ci est dotée de 17 boutons programmables à votre guise. Mais comme précisé, celle-ci est en option. Il va donc falloir se contenter des deux touches disposées sur le stylet qui permettent malgré tout de configurer quelques fonctions.

🧐 Est-ce qu’il faut un ordinateur pour utiliser une tablette graphique ?

La plupart des modèles nécessitent en effet un ordinateur. Elles sont en général compatibles avec Windows 11, Windows 10, Mac et certaines peuvent être utilisées sur ChromeOS. Voyez la tablette graphique comme un prolongement de votre appareil principal. Elle permet de dessiner ou de modéliser sur une surface prévue à cet effet. C’est bien plus pratique que de dessiner sur l’écran de votre PC via une souris.

Pour qu’elles puissent fonctionner, il faut qu’elles aient une puce dédiée à faire tourner un petit système d’exploitation en arrière plan. Certaines marques comme Wacom et XPPEN en commercialisent, mais les prix sont souvent très élevés pour une fonctionnalité finalement peu prisée par les professionnels du secteur.

📱 Est-ce que l’iPad peut servir de tablette graphique ?

Oui, les iPad, et autres tablettes Samsung peuvent faire office de tablette graphique. Sur les appareils Apple, il faut acheter l’Apple Pencil afin d’avoir plus de précision dans les mouvements. La machine peut en effet lancer plusieurs logiciels gourmands comme le vrai logiciel Photoshop (sans passer par la version allégée pour mobiles) pour pouvoir travailler directement dessus. Les développeurs rendent de plus en plus compatibles les logiciels prévus initialement sur PC pour iPad. La puce surpuissante peut en effet faire tourner sans souci n’importe quel logiciel de modélisation ou de retouches photo.

Néanmoins, l‘iPad Pro sera toujours en retrait dans ce domaine par rapport aux cadors du secteur. Une tablette graphique de qualité a été étudiée spécifiquement pour cet usage, et rien d’autre. Les mouvements et l’utilisation sont d’une précision chirurgicale. Bien que la machine de Cupertino soit un monstre de puissance, elle ne pourra jamais les égaler puisqu’elle est destinée pour un usage polyvalent.

💰 Quel prix pour une tablette graphique ?

Cela va énormément dépendre de votre niveau. Si vous êtes un novice et souhaitez faire vos armes avant de passer dans le vif du sujet, la Wacom One Small sera suffisante puisqu’elle dispose des fonctionnalités essentielles pour un débutant. Inutile donc de dépenser plus de 100 € pour commencer. Ensuite, si vous prenez de l’expérience et abordez des projets plus complexes, celle-ci montrera vite ses limites.

Toujours chez Wacom, la Intuos Pro augmente considérablement ses niveaux de pression pour vous permettre d’améliorer votre précision. Elle dispose par ailleurs d’un bon rapport qualité / prix puisque trouvable aux alentours de 230 euros.

Ensuite, tout dépend de votre usage et de vos préférences. Si vous souhaitez avoir le rendu pile sous vos yeux, il va vous falloir une tablette avec écran. Les prix ont tendance à bondir considérablement et on dépasse allégrement les 300 €. Enfin, si vous voulez l’appareil le plus sophistiqué possible, la barre des 1000 € est franchie rapidement.