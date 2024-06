Meilleure TV Hisense 2024 : quel téléviseur acheter ? 

La marque de Hisense est une des dernières à être arrivée sur le marché français des TV. Elle a réussi à se faire une place dans ce secteur grâce à des produits au rapport qualité/prix exceptionnel et embarquant des technologies de pointe (OLED et QLED). Voici notre sélection des meilleurs téléviseurs Hisense.

Top 3 des téléviseurs Hisense

Le fabricant Hisense propose de nombreuses références allant du petit format (43 pouces) aux plus larges diagonales (75 pouces voire plus). La marque est également connue pour proposer un grand choix de téléviseurs pas chers, mais ce n’est pas pour autant que l’on ne trouve pas des produits de qualité dans son catalogue. En effet, le haut de gamme de l’entreprise est équipé de dalle QLED ou OLED et il embarque de nombreuses fonctionnalités comme les supports HDR ou Dolby Atmos pour la partie audio.

Le concurrent direct de TCL sur ce marché propose également un écosystème maison Vidaa. Ce dernier est très simple d’utilisation et n’a rien à envier aux appareils sous Android TV. De même, malgré leurs petits prix, ses modèles sont également réputés pour profiter d’une bonne fiabilité. En résumé, si vous êtes à la recherche d’une télévision au bon rapport qualité/prix, c’est le fabricant vers lequel se tourner. Découvrez notre comparatif des 6 meilleures TV Hisense du moment.

À lire aussi : notre sélection des meilleures TV 4K 55 pouces

Hisense 55U8KQ, un modèle mini-LED pour une expérience immersive

Hisense 55U8KQ Un modèle mini-LED pour une expérience immersive € Hisense TV Mini LED 4K 139 cm 55U8KQ … 723.90€

723.90€ Voir l’offre

739€ Voir l’offre

739€ Voir l’offre

739€ Voir l’offre

739€ Voir l’offre

739€ Voir l’offre

739.99€ Voir l’offre

794.39€ Voir l’offre

905.55€ Voir l’offre

979€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Bon pic de luminosité

Bon pic de luminosité Produit adapté au gaming

Produit adapté au gaming Connectique complète

Connectique complète Support de nombreux formats

Support de nombreux formats Interface Vidaa très réussie On n’aime pas Absence rétroéclairage sur la télécommande

Absence rétroéclairage sur la télécommande Angles de visions limités

La série des téléviseurs U8KQ de Hisense regroupe les meilleurs modèles équipés de la technologie Mini-LED. En effet, sa dalle offre une luminosité éclatante et des contrastes remarquables. En résumé, c’est un produit de choix pour tous les amateurs de films et de séries. De plus, ce dernier possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est compatible avec les dernières normes HDR comme HDR10+, HLG et Dolby Vision.

Bien évidemment, ses caractéristiques en font un appareil parfaitement adapté au gaming. Elle supporte les formats VRR, ALLM et eARC. Elle possède également une connectique adéquate avec la présence de quatre ports HDMI, dont deux compatibles HDMI 2.1. L’ensemble est complété par deux ports USB-1, un connecteur Ethernet, et une sortie audio numérique. De même, on note la présence du Bluetooth et du Wifi sur ce modèle. Sinon, ce téléviseur est compatible avec Dolby Atmos et délivre une puissance sonore de 50W. Un résultat plus que convaincant si vous n’avez pas de barre de son chez vous.

Pour finir, il utilise l’interface maison Vidaa qui se montre facile à prendre en main. Enfin, nous vous proposons ici la version 55 pouces, mais cette TV se décline en 65, 75 et 85 pouces. Dans tous les cas, le tarif reste maîtrisé malgré sa superbe fiche technique.

Hisense 55E7KQ Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Hisense 55E7KQ Pro Le meilleur rapport qualité/prix € TV QLED Hisense 55E7KQ Pro 539€

539€ Voir l’offre

539€ Voir l’offre

539€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

687.21€ Voir l’offre

708.43€ Voir l’offre Plus d’offres On aime La TV au meilleur rapport qualité/prix

La TV au meilleur rapport qualité/prix Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Très bons contrastes

Très bons contrastes Parfaitement adaptée au gaming (144 Hz)

Parfaitement adaptée au gaming (144 Hz) Connectique complète On n’aime pas Filtre antireflet à oublier

Filtre antireflet à oublier Télécommande presque trop complète

Hisense est réputé pour le bon rapport qualité/prix de ses téléviseurs et avec la série des E7KQ Pro, le fabricant chinois vient de frapper un grand coup. Pour moins de 600 euros, il va être difficile de trouver un meilleur téléviseur de 55 pouces. Plus dans le détail, cette TV dispose d’une dalle QLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une nouvelle fois, on retrouve les normes HDR10/10+, HLG et Dolby Vision.

De plus, pour le gaming, elle supporte les formats ALLM, VRR et eARC. Dans tous les cas, les contrastes sont impressionnants et le calibrage est très bon. Cependant, il faut reconnaître que le filtre antireflet est d’assez faible qualité. Enfin, ce modèle dispose lui aussi de l’écosystème Vidaa. Sans entrer dans les détails, il est facile à utiliser et vous ne serez pas non plus dépaysés si vous utilisiez Google TV par le passé. Ensuite, malgré un petit prix, ce produit possède une connectique complète. Cette dernière prend la forme de quatre ports HDMI (deux compatibles 2.1), deux ports USB, un connecteur Ethernet, et une sortie audio numérique.

D’ailleurs, elle possède une puissance sonore de 40W, pour un résultat honorable. Enfin, elle est également disponible en 65 et 75 pouces. Même, avec la plus grande diagonale, le prix ne dépasse pas 1000 euros.

Hisense 65UXKQ, la meilleure TV Hisense

Hisense 65UXKQ La meilleure TV Hisense € TV QLED Hisense 65UXKQ 1990€

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

2,062.08€ Voir l’offre

2,084.02€ Voir l’offre

2,216.76€ Voir l’offre

2,251.69€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Qualité d’affichage impressionnante

Qualité d’affichage impressionnante Luminosité élevée et bon contraste

Luminosité élevée et bon contraste Modèle adapté au gaming

Modèle adapté au gaming Nombreux formats supportés

Nombreux formats supportés Vidaa U7 facile à prendre en main

Vidaa U7 facile à prendre en main Connectique complète On n’aime pas Tarif important malgré ses qualités

Tarif important malgré ses qualités Pas facile à placer sur son socle

Avec le téléviseur Hisense 65UXKQ, nous arrivons sur les produits haut de gamme de la marque. Bien que le fabricant soit réputé pour ses TV à bas pris, il est également présent sur ce segment avec des modèles de grande qualité. Ici, nous retrouvons une dalle QLED avec un rétroéclairage mini-LED. De plus, elle possède un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz et, est compatible avec les normes HDR10/10+, HLG et Dolby Vision IQ.

D’ailleurs, sa luminosité peut atteindre 2500 nits pour offrir de très bons contrastes. Bien évidemment, ce modèle est adapté au gaming avec les fonctionnalités VRR et ALLM. Sinon, elle est équipée de quatre ports HDMI (dont deux compatibles HDMI 2.1), de deux ports USB, d’une sortie audio numérique et d’un connecteur Ethernet. En résumé, on retrouve tout le nécessaire au niveau de la connectique. Petite particularité sur cette TV, elle possède un système sonore 4.1.2 CH d’une puissance de 112W. Un résultat impressionnant et complété par les normes Dolby Atmos et DTS:X. Enfin, elle embarque l’écosystème Vidaa U7 qui gomme la majorité des défauts de la version précédente.

Notons également la présence de l’assistant vocal Alexa en plus de celui du fabricant. Ce téléviseur existe aussi dans une version de 85 pouces.

Hisense 43E79KQ, le petit format abordable

Hisense 43E79KQ Le petit format abordable € 43E79KQ QLED 4K 108cm 299.99€

299.99€ Voir l’offre

362.43€ Voir l’offre

369.10€ Voir l’offre

369.90€ Voir l’offre

385€ Voir l’offre On aime Vidaa facile à prendre en main

Vidaa facile à prendre en main Très bonne qualité d’affichage (QLED)

Très bonne qualité d’affichage (QLED) Nombreuses fonctionnalités disponibles

Nombreuses fonctionnalités disponibles Rapport qualité/prix impressionnant

Rapport qualité/prix impressionnant Connectique complète On n’aime pas Partie audio à oublier

Partie audio à oublier Pas adapté au gaming

Tout le monde n’est pas nécessairement à la recherche d’un téléviseur de 55 ou 65 pouces. C’est pourquoi nous vous proposons cette TV de 43 pouces au tout petit prix. Sans être au niveau des autres modèles de cette sélection, elle possède tout de même de belles qualités. Plus dans le détail, elle dispose d’une dalle QLED développée par Samsung.

Elle supporte les formats HDR10+, Dolby Vision et HLG et possède une résolution 4K. Le résultat est franchement excellent à la vue de son prix de 299 euros. Mais il y a un petit bémol, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas 50 Hz. En résumé, nous déconseillons clairement ce modèle aux possesseurs de PS5 et Xbox Series. De même, la partie audio est médiocre et il peut donc être intéressant de se procurer une barre de son. D’ailleurs, ce produit supporte la norme DTS Virtual : X. D’autre part, ce dernier utilise l’interface Vidaa U6, alors que les derniers appareils du fabricant bénéficient du U7. Celui-ci est ergonomique, mais il manque certaines applications par rapport à la dernière génération.

Enfin, la connectique comprend trois ports HDMI, deux ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Il n’y a rien à redire sur cette partie. Cette TV existe aussi en 65 et 75 pouces.

Hisense 55A7KQ, le téléviseur QLED au meilleur prix

Hisense 55A7KQ Le téléviseur QLED au meilleur prix € HISENSE 55A7K Téléviseur QLED 55… 479€

479€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

529.53€ Voir l’offre

584.10€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Bons contrastes

Bons contrastes Fonctionnalités essentielles

Fonctionnalités essentielles Rapport qualité/prix toujours excellent

Rapport qualité/prix toujours excellent Connectique importante On n’aime pas Angles de vision

Angles de vision Petit manque d’uniformité

La série de téléviseurs Hisense A7KQ est également connue pour proposer un excellent rapport qualité/prix. Dans tous les cas, c’est la marque de fabrique du fabricant. Ici, vous allez pouvoir profiter d’une dalle QLED de 55 pouces pour moins de 600 euros. Sans être au niveau d’un produit haut de gamme, les contrastes sont bons et la colorimétrie plus que correcte.

Cependant, il faut reconnaître que les angles de vision sont un peu étroits. De même, si cette TV supporte la définition 4K, son taux de rafraîchissement ne dépasse pas 50 Hz. Ce n’est donc pas un produit adapté au gaming. On peut tout de même noter qu’elle supporte les formats HDR10+ et Dolby Vision. Elle offre également la compatibilité VRR et ALLM, même si sur ce genre de produits ces fonctionnalités se révèlent plutôt anecdotiques. D’ailleurs, sa connectique se compose de 3 connecteurs HDMI 2.0, de deux ports USB, d’un support Ethernet et d’une sortie audio numérique.

Comme toujours chez Hisense, on retrouve tout le nécessaire de ce côté. Sinon, le système Vidaa est présent avec son assistant vocal maison. De plus, ce modèle est également compatible avec Alexa d’Amazon. Pour finir, ce téléviseur se décline dans plusieurs versions de 43, 50 et 65 pouces.

Hisense 100U7KQ, le plus grand téléviseur

Hisense 100U7KQ Le plus grand téléviseur € TV QLED Hisense 100U7KQ 2790€

2790€ Voir l’offre

2790€ Voir l’offre

2790€ Voir l’offre

2790€ Voir l’offre

2790€ Voir l’offre

2799€ Voir l’offre

2,886.11€ Voir l’offre

3,151.50€ Voir l’offre

3,272.98€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Dalle QLED de 100 pouces

Dalle QLED de 100 pouces Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage TV parfaite pour le gaming comme pour regarder des films

TV parfaite pour le gaming comme pour regarder des films Interface toujours aussi intuitive

Interface toujours aussi intuitive Nombreux supports HDR

Nombreux supports HDR Tarif correct pour ce gabarit On n’aime pas Format qui ne conviendra pas à tout le monde

Pour finir ce comparatif, nous souhaitons vous proposer un produit des plus originaux. En effet, dans le catalogue de TV Hisense, l’on retrouve le téléviseur 100U7KQ qui a la particularité de posséder un écran de 100 pouces ! Bien évidemment, ce produit ne se destine pas à tout le monde et son prix est conséquent. Même s’il faut reconnaître que 3499 euros pour une diagonale de 254 cm, c’est plus que correct.

Haut de gamme oblige, elle est équipée d’une dalle QLED avec rétroéclairage mini-LED avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Sa luminosité peut atteindre 1600 nits pour un résultat impressionnant. Elle est compatible avec les normes HDR10/10+, HLG et Dolby Vision IQ. Côté gaming, elle supporte les formats VRR et ALLM, comme l’on peut s’y attendre. Sinon, on regrette un peu que malgré sa taille, sa connectique reste identique aux modèles de 55 pouces. En effet, elle dispose de 4 ports HDMI, dont deux compatibles 2.1, de deux ports USB, d’une prise Ethernet et d’une sortie audio numérique. Soyons clairs, cela reste suffisant pour la majorité des usages.

Une fois n’est pas coutume, on retrouve l’interface Vidaa U7 avec les assistantes Vidaa Voice et Alexa. Pour conclure, cette TV est proposée également en 55, 65, 75 et 85 pouces.

🇨🇳 Qui est le fabricant Hisense ?

Hisense est une entreprise chinoise fondée en 1969 dans la ville de Qingdao. D’abord spécialisée dans les postes de radio, elle se lance dès les années 1970 dans le secteur de la télévision. Depuis, la marque n’a eu de cesse de se développer et de se diversifier. Elle est également spécialisée dans les équipements électroménagers, et elle propose désormais ses produits sur le marché français tout comme ses téléviseurs. D’ailleurs, pour rester dans le domaine de la TV, le fabricant a racheté Toshiba en 2017, une entreprise réputée dans ce domaine.

Notons également que Hisense propose un grand choix de vidéoprojecteurs, qui se positionnent parmi les meilleures références du marché. Cependant, si la marque commence à se faire une réputation en France c’est grâce à ses téléviseurs au très bon rapport qualité/prix.

⚙️ Les téléviseurs Hisense sont-ils fiables ?

Devant le bas prix des téléviseurs Hisense, nous sommes en doit de nous demander si ses produits sont véritablement fiables. À la pratique, quand l’on se réfère aux avis des consommateurs et d’experts, il semblerait que la marque chinoise propose des TV aussi fiables que ses concurrents. De plus, cela est valable pour les modèles d’entrée de gamme, comme pour les appareils haut de gamme. Vous ne devriez donc pas rencontrer de panne avant plusieurs années d’utilisation comme pour toute télévision. Enfin, il est bon de noter que l’indice de réparation des téléviseurs Hisense est élevé.

🧐 TCL ou Hisense : quelle marque est la meilleure ?

Hisense et TCL sont des marques réputées pour leurs téléviseurs au bon rapport qualité/prix. Mais pour autant qui est le meilleur fabricant ? Avant de rentrer dans le détail, il est bon de noter que la première utilise un écosystème maison (Vidaa) de qualité. Cependant, ce dernier offre tout de même un peu moins de fonctionnalités que l’interface Google TV de la seconde. Ensuite, les deux entreprises proposent des télévisions au niveau de fiabilité sensiblement identique.

Si les deux géants chinois équipent leurs modèles de dalles de qualité, il faut reconnaître que TCL semble avoir un petit avantage. Plus dans le détail, les appareils Hisense disposent d’une meilleure profondeur des noirs et d’écrans plus lumineux. Tandis que son concurrent offre une meilleure clarté et une plus grande précision des couleurs. Cependant, si l’on doit évoquer le système audio, pour nous, Hisense est supérieur sur ce point. Bien évidemment, les forces et faiblesses vont varier d’un téléviseur à l’autre.

Pour finir, TCL a tendance à fournir deux télécommandes tandis que Hisense une seule. Dans tous les cas, si vous êtes à la recherche d’un téléviseur abordable de bonne manufacture, les deux marques se positionnent comme les nouvelles références du secteur. Pour le reste, tout va dépendre de vos besoins et de vos envies.

👉 Que vaut le système d’exploitation Vidaa U par rapport à ses concurrents ?

Là où de nombreux fabricants ont fait le choix d’utiliser Google TV (anciennement Android TV) pour leurs téléviseurs (Philips, TCL, Xiaomi, etc.), Hisense a décidé de développer un écosystème maison nommé Vidaa U. C’est également le cas d’autres marques comme Samsung avec TizenOS ou LG avec son WebOS. Pour revenir à ce qui nous intéresse, l’écosystème du fabricant chinois est très facile à prendre en main. Les menus sont clairs et l’utilisation fluide. Sur ce point, la marque fait aussi bien, voire mieux que certains de ses concurrents.

Cependant, l’intégration avec des produits annexes n’est pas aussi poussée qu’avec Google TV. Sinon, Vidaa U donne accès à un large choix d’applications comme Netflix, myCanal, YouTube, pour ne citer qu’eux. D’autre part, les assistants vocaux Google, Amazon et Vidaa Voice sont également disponibles. En résumé, si vous avez l’habitude des autres systèmes d’exploitation, le changement ne va pas poser le moindre problème. De même, cet écosystème reste très complet et n’a donc pas grand-chose à envier à ceux des autres marques.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs