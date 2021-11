Metal Gear Solid 2&3 sont retirés de la vente temporairement

Konami a dû stopper la commercialisation de 12 versions différentes de Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3.

Ces retraits concernent divers magasins numériques, y compris le Nintendo 3DS eShop en raison de renouvellements de licences. Ces licences concernent les séquences historiques réelles qui viennent entrecouper certaines cinématiques de Metal Gear Solid.

Metal Gear Solid HD Collection – Crédits : Konami

« Nous travaillons actuellement sur le renouvellement des licences de certaines images d’archives historiques utilisées dans le jeu. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux du numérique. vitrines dans le monde à partir de 8 novembre 2021. » « Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l’achat à nouveau. Merci pour votre soutien continu à la série METAL GEAR. »

Des collections entières sont affectées

Les échanges incluent non seulement ces deux jeux, mais aussi les collections qui les contiennent. En plus de la disparition de MGS2 et MGS3, Konami supprime également progressivement les ventes de Metal Gear Solid HD Edition.

La suppression affecte principalement les versions sur du matériel plus ancien, notamment PlayStation 3 et Vita, Xbox 360, Nintendo 3DS, GOG et Nvidia Shield.

Les titres concernés

PlayStation 3, PlayStation Vita

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty Édition HD

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition

Metal Gear Solid Édition HD

PlayStation Now

Collection Metal Gear Solid HD

Xbox 360

Metal Gear Solid Édition HD : 2 et 3

Nintendo 3DS

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D

GOG.com

Metal Gear Solid 2: Substance

NVIDIA SHIELD

Metal Gear Solid 2 HD pour SHIELD TV

Metal Gear Solid 3HD pour SHIELD TV

Actuellement, il n’y a pas de date ni d’heure fixée pour la remise en vente de ces jeux sur les vitrines numériques. Dans d’autres nouvelles, Konami a annoncé en août que les serveurs en ligne de Metal Gear Solid V sur PlayStation 3 et Xbox 360 seraient fermés en mai 2022.

Notons qu’il est donc toujours possible de jouer à certaines versions du jeu, comme Metal Gear Solid 3 Subsistence qui ne semble pas être concerné par cette décision.

Source : Kotaku