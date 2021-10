Michael Jackson voulait réaliser une comédie musicale Harry Potter

Harry Potter et l’Enfant maudit joué à Broadway (Crédits image : Matthew Murphy)

Au cours d’une interview avec Oprah Winfrey, J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, a révélé pour la première fois une anecdote surprenante qui vient télescoper le monde de la littérature avec celui de la pop. Mickael Jackson, décédé en juin 2009, lui a proposé avant sa mort d’adapter le succès mondial Harry Potter en comédie musicale.

J. K. Rowling a accepté le parc à thème Harry Potter… pas la comédie musicale du Roi de la pop

Beaucoup de projets sont imaginés à Hollywood, beaucoup plus qu’on ne le pense, car comme beaucoup de projets, la plupart n’aboutissent jamais. Souvent, le public ne le sait pas, mais quand on l’apprend, on se demande si c’est pour le meilleur ou pour le pire. Comme la fois où Nicolas Cage a failli incarner Superman. Oprah Winfrey, lors d’une interview avec J. K. Rowling lui a demandé si « elle était intéressée par l’expansion de son empire. »

« J’ai dit non à beaucoup de choses, a répondu l’auteur multimilliardaire. Je peux seulement vous dire que ça aurait pu être vraiment pire si j’avais dit oui à certaines occasions. Par exemple, Mickael Jackson voulait faire de Harry Potter une comédie musicale. » L’interview s’était tenue avant l’adaptation théâtrale de la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit, écrite par Rowling.

La vie de Mickael Jackson bientôt adaptée en comédie musicale

Comme pour tous les projets relatifs au jeune sorcier à lunettes, c’est J. K. Rowling qui a droit de vie ou de mort sur les propositions qui lui sont faites. « J’aime les films, j’aime les livres et il y a certaines adaptations que j’aime aussi beaucoup, comme le parc à thème. J’ai accepté ce dernier parce que je savais que ce serait quelque chose d’incroyable« , a-t-elle affirmé lors de l’interview. L’auteure aurait accepté cette année un accord avec HBO pour adapter saga Harry Potter en une ou plusieurs séries TV.

On savait que Mickael Jackson était un grand fan de Peter Pan depuis le documentaire Leaving Neverland, qui révèle le lien troublant entre le héros volant et le « roi de la pop », sur fond d’abus de garçons mineurs. Jackson avait même demandé à Steven Spielberg de jouer Peter Pan dans Hook. Mais on ignorait jusqu’ici son intérêt pour Harry Potter. Ironie du sort, c’est la vie de Mickael Jackson qui sera prochainement l’objet d’une comédie musicale montée à Broadway et intitulée MJ.

