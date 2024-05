Microsoft Edge va doubler et traduire les vidéos YouTube en temps réel grâce à l’IA

Microsoft Edge va se doter de nouvelles fonctionnalités toujours plus impressionnantes grâce à l’intelligence artificielle (IA) Copilot. C’est ainsi que le navigateur internet de Windows sera capable de traduire et de doubler vocalement les vidéos YouTube.

Crédit : Microsoft

C’est actuellement à Seattle que se déroule la Build 2024, l’évènement de Microsoft dédié aux développeurs, qui s’est ouvert par une grande keynote pour annoncer la sortie des PC Copilot+ animés par Snapdragon. Pour la suite des réjouissances, Microsoft a annoncé une fonctionnalité tout droit sortie d’un film de SF concernant son navigateur internet.

Bientôt, Edge sera capable de traduir et de doubler les vidéos en temps réel. Le navigateur par défaut de Windows pourra ainsi s’emparer de YouTube pour y apporter cette impressionnante fonctionnalité. Vous l’avez vu venir, c’est l’IA Copilot qui œuvrera en arrière-plan pour mettre tous les traducteurs de vidéos au chômage.

L’IA Copilot s’empare du navigateur internet Microsoft Edge

Avec cette fonctionnalité activée, les utilisateurs recevront une traduction textuelle et vocale des vidéos au fur et à mesure de leur lecture. Notons que YouTube propose déjà une fonctionnalité de sous-titres traduits automatiquement. Toutefois, la plateforme d’hébergement vidéo de Google ne proposait pas un doublage vocal : une amélioration d’accessibilité considérable pour toutes les personnes malvoyantes ou qui ont des difficultés avec la lecture.

Selon Microsoft, cette fonctionnalité permettra de traduire de l’anglais vers l’allemand, l’hindi, l’italien, le russe et l’espagnol. L’espagnol fait figure de privilégié, puisqu’il sera possible de traduire la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis vers l’anglais. Malheureusement le français semble pour l’instant absent des langues au programme, malgré son nombre de locuteurs important.

YouTube n’est pas la seule plateforme offrant la fonctionnalité de traduction en temps réel. D’autres sont également au menu comme :

LinkedIn

Coursera

Reuters

Bloomberg

CNBC

À lire > Si vous n’avez pas activé Windows, Microsoft Edge va bloquer vos paramètres

Microsoft promet d’augmenter progressivement la liste des langues et les sites web pris en charge. Cette fonctionnalité marque surtout la progression d’Edge comme un navigateur mêlant l’IA à un niveau sans précédent. Il est néanmoins toujours possible de désactiver Copilot dans Edge, celui-ci se faisant parfois trop remarquer lorsque l’on demande seulement à naviguer en paix sur internet.

D’ailleurs si cette fonctionnalité n’est toujours pas suffisante pour vous convaincre d’utiliser le navigateur de Microsoft, l’Union Européenne pense à vous. Grâce à l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques, il est désormais possible de désinstaller Edge dans Windows 11. Personnellement, je garderai toujours le navigateur sous le coude, au cas où j’ai besoin de regarder un tutoriel d’informatique sur YouTube en Hindi.