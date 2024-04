Windows 10, 11 : voici comment désactiver Copilot sur Edge

Vous utilisez Microsoft Edge et vous en avez assez de voir apparaître un menu contextuel « Réécrire avec Copilot » (Alt+I) dès que vous sélectionnez du texte ? Cette nouvelle fonctionnalité, censée vous faciliter la vie, peut parfois s’avérer intrusive. Heureusement, il est possible de la désactiver facilement.

Vous utilisez Microsoft Edge comme navigateur principal sur Windows 11 ou 10 ? Vous avez peut-être remarqué l’apparition d’un menu contextuel « Réécrire avec Copilot » (Alt+I) lors de la sélection de texte.

Si cette fonctionnalité d’aide à la rédaction peut s’avérer utile dans certains cas, elle peut également devenir intrusive pour les utilisateurs préférant une saisie de texte sans suggestions. Heureusement, il est possible de la désactiver facilement.

Copilot : un assistant d’écriture très optionnel pour Edge

Intégré par défaut dans la dernière version de Microsoft Edge, Réécrire avec Copilot s’inspire fortement de la fonction Composer, déjà présente sur l’extension Copilot pour Edge. À l’instar de l’outil d’Aide à la rédaction de Google Chrome, il propose d’enrichir votre navigation en vous assistant dans la rédaction de courriels, de publications sur les réseaux sociaux ou de formulaires en ligne.

Réécrire du contenu, en changer la tonalité ou le format : les fonctionnalités offertes par Copilot peuvent être appréciées par de nombreux utilisateurs. Cependant, si vous préférez conserver un contrôle total sur votre saisie de texte ou si vous n’utilisez pas ces fonctionnalités, sachez qu’il est possible de les désactiver en quelques clics.

Désactivation simple et rapide de Réécrire avec Copilot

Voici la marche à suivre pour désactiver l’assistant d’écriture Réécrire avec Copilot sur Microsoft Edge, que vous soyez sous Windows 11 ou Windows 10 :

Ouvrez Microsoft Edge. Cliquez sur les trois points en haut à droite de la fenêtre (menu Paramètres et plus). Sélectionnez Paramètres. Dans le menu de gauche, cliquez sur Langues. Sous la section Aide à la rédaction, désactivez l’option Utiliser la composition (écriture IA) sur le web.

En suivant ces étapes, vous ne verrez plus le menu contextuel apparaître lors de la sélection de texte. Si vous souhaitez également désactiver complètement l’assistant Copilot et sa fonction Composer, vous pouvez accéder au menu Barre latérale”(accessible en option à l’étape 6) et désactiver l’option Afficher Copilot.

Rappelons aussi qu’il est désormais possible de désinstaller Edge grâce au Digital Markets Act (DMA) de l’Union Européenne.