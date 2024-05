Microsoft Edge serait devenu 76 % plus rapide grâce à ce changement

Crédit : Envato

Dernièrement, Edge se barde de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle (IA). Lors de sa conférence Build la semaine dernière, Microsoft annonçait notamment que le navigateur par défaut de Windows serait bientôt capable de traduire et de doubler les vidéos YouTube en temps réel. Si cette fonction d’accessibilité est la bienvenue pour les personnes malvoyantes, pour les autres, c’est anecdotique.

La plupart auront plus le souci d’avoir un navigateur rapide avec du répondant. La firme de Redmond affirme œuvrer aussi dans ce sens ! Microsoft annonce maintenant qu’au cours des derniers mois, Edge est beaucoup plus réactif, permettant une navigation plus fluide. Plus précisément, le navigateur internet serait désormais jusqu’à 76 % plus rapide.

Microsoft Edge est devenu plus rapide dans la version 122

Depuis la mise à jour vers Edge 122, Microsoft affirme que l’interface utilisateur est devenue beaucoup plus réactive. Le navigateur serait ainsi 42 % plus rapide pour tous les utilisateurs de Edge et 76 % plus rapide pour ceux qui utilisent un ordinateur sans SSD ou avec moins de 8 Go de RAM.

La version 124 aurait apporté des changements similaires à la fonction Favoris, désormais 40 % plus rapide pour sa part. Microsoft prévoit maintenant d’étendre ces améliorations à d’autres éléments dans Edge, comme l’historique, les téléchargements ou encore la section du wallet.

Microsoft indique que la mise en œuvre de cette amélioration a été complexe, en particulier sur les appareils moins puissants. Pour y parvenir, les ingénieurs ont conçu l’architecture WebUI 2.0., qui minimise la quantité de code JavaScript qui s’exécute pendant l’initialisation de l’interface utilisateur.

A priori, tous les utilisateurs de Windows sont depuis longtemps sur Microsoft Edge 122, puisque le navigateur en est maintenant à la version 125. Pour en avoir le cœur net, il suffira de se rendre dans les paramètres de Edge, dans la section À propos pour vérifier la version utilisée. Vous devriez y voir affiché ceci :

Capture d’écran Tom’s Guide

Si cette mise à jour n’est toujours pas suffisante pour vous convaincre d’utiliser le navigateur de Microsoft, l’Union Européenne pense à vous. Grâce à l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques, il est désormais possible de désinstaller Edge dans Windows 11. Personnellement, je garderai toujours le navigateur sous le coude, au cas où.