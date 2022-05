Microsoft prépare une application Xbox pour jouer en streaming sur les TV Samsung

Dans le cadre de l’initiative « Xbox Everywhere » qui vise à permettre aux joueurs du monde entier de profiter de leurs jeux favoris sans avoir de console, Microsoft continue sur sa lancée dans le développement de son offre de cloud gaming. En plus de sortir son propre stick TV pour jouer aux jeux Xbox Game Pass sans Xbox, Microsoft serait aussi en train de préparer une application Xbox exclusivement prévue pour les TV Samsung.

Manette Xbox – Crédit : Sam Pak / Unsplash

L’application Xbox TV pour les téléviseurs de Samsung permettrait de jouer aux jeux Xbox via le cloud gaming sans appareil supplémentaire. Pas besoin de console, de boîtier ou de stick pour jouer en streaming sur sa télé Samsung. Il y a quelques mois, Microsoft expliquait que « nous travaillons avec les fabricants de téléviseurs du monde entier pour intégrer l’expérience Game Pass directement dans les téléviseurs connectés à Internet ». D’ailleurs, Microsoft envisagerait d’ajouter des publicités sur les jeux Xbox gratuits.

Avec le cloud gaming, vous pourrez jouer aux jeux Xbox sur votre TV Samsung sans console et sans boîtier

L’application Xbox TV pour les téléviseurs de Samsung devrait être lancée d’ici les 12 prochains mois. Il faudra patienter aussi longtemps pour découvrir le boîtier de streaming. L’appareil pourra se brancher à un téléviseur ou à un moniteur pour jouer aux jeux Xbox en streaming. Il permettra aussi de regarder des films et des séries. En plus de la bibliothèque de jeux, l’appareil donnerait aussi accès aux applications de la console comme Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, Apple TV, etc. Ce serait donc une sorte de stick de streaming 2 en 1 pour jouer et visionner du contenu.

Microsoft n’a pas encore confirmé ces informations. On s’attend néanmoins à ce que l’application Xbox TV fonctionne de la même manière que le boîtier. Dans les deux cas, l’offre sera réservée aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate. À 12,99 €/mois, cet abonnement permet déjà de profiter du cloud gaming sur console, PC et appareils mobiles.

Enfin, Microsoft a annoncé il y a quelques jours que Fortnite est disponible gratuitement sur le service Xbox Cloud Gaming. C’est le premier jeu free-to-play à être ajouté au service. Les joueurs vont ainsi pouvoir profiter à nouveau du battle royale sur iOS.

Source : CNET