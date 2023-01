Microsoft va licencier 11 000 employés cette semaine pour anticiper un ralentissement économique

Les employés de Microsoft sont maintenant autorisés à prendre un nombre illimité de congés, mais des milliers d’entre eux risquent de perdre leur travail dans les jours qui arrivent. Plusieurs rapports de Bloomberg et Sky News s’attendent effectivement à ce que Microsoft annonce des licenciements massifs dans les prochains jours. Au total, Microsoft pourrait virer 5 % de ses 220 000 employés dans le monde. Environ 11 000 employés risquent donc d’être licenciés cette semaine.

Logo Microsoft © Turag Photography / Unsplash

Depuis quelques mois, les géants de la tech enchaînent les vagues de licenciements massifs. Après des recrutements qui ont explosé durant la pandémie, les entreprises ont dû licencier à tour de bras pour faire face au ralentissement économique. Chez Amazon, 18 000 postes vont être supprimés et Meta a licencié 11 000 salariés. Du côté de Twitter, 7 500 employés ont perdu leur travail suite au rachat par Elon Musk. C’est désormais au tour de Microsoft de perdre une partie de sa force de travail.

Microsoft a recruté 50 000 employés pendant la pandémie et se prépare à en laisser partir 11 000

Selon un rapport de Bloomberg, les licenciements de Microsoft impacteraient « un certain nombre de divisions d’ingénierie ». Nous ne connaissons pas encore l’ampleur des licenciements de Microsoft. Cependant, Bloomberg s’attend à ce qu’ils soient « nettement plus importants » que les autres licenciements de Microsoft au cours de l’année dernière.

Pour le moment, Microsoft n’a pas encore confirmé le licenciement de 11 000 employés. Un porte-parole a déclaré que la société ne répond pas aux rumeurs et aux spéculations. Quoi qu’il en soit, Microsoft souffre du même ralentissement économique. La société a recruté 50 000 employés pendant la pandémie. Elle doit maintenant faire face aux conditions économiques qui se dégradent.

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, avait lui-même annoncé à la fin de l’année dernière que : « nous nous efforçons d’aider nos clients à faire plus avec moins, tout en investissant dans des domaines de croissance séculaires et en gérant notre structure de coûts de manière disciplinée ». On s’attend à ce qu’il donne plus d’informations sur la situation actuelle de Microsoft lors de l’annonce des résultats financiers le 24 janvier.

Source : Engadget